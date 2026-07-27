Телеведуча в програмі "Тур зірками" розповіла, як почувається, де планує народжувати, чи розглядає партнерські пологи, а також відповіла, чи вже обрала ім'я для майбутнього сина та кого хоче бачити хрещеними батьками.

За словами Вітвіцької, вагітність минає добре, і зараз вона активно готується до появи малюка. Незабаром телеведуча планує піти в декретну відпустку.

Народжувати Соломія збирається в медичному центрі "Лелека", який розташований неподалік від її дому.

Телеведуча також зізналася, що хотіла б партнерські пологи, однак усе залежатиме від того, чи зможе бути поруч її чоловік через службу в ЗСУ.

Також вона розповіла, що ще не визначилася з ім'ям для сина. За словами телеведучої, їй хочеться, щоб воно було українським і добре поєднувалося з прізвищем та по батькові.

Окрім цього, подружжя ще вирішує, де хреститиме дитину. За словами Вітвіцької, це питання виникло через те, що вони з чоловіком належать до різних конфесій. Окремо телеведуча висловилася про вибір майбутніх хрещених для дитини. За словами Вітвіцької, вони з чоловіком не планують обирати кумів за принципом популярності.

Хочеться обрати людей, з якими тобі тепло, ніжно, і з яким буде комфортно малечі спілкуватися,

– сказала Соломія Вітвіцька.

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Нагадаємо, 20 червня Соломія Вітвіцька офіційно стала дружиною батька своєї майбутньої дитини Олексія Ситайла.