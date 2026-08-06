На своей странице в инстаграме она опубликовала видео, в котором спокойно, но с иронией разобрала самые громкие обвинения хейтеров. В частности, она прокомментировала предположения о суррогатном материнстве и якобы "накладном животе".

По словам звезды, некоторые пользователи сети считают, что ребенка для Витвицкой вынашивает другая женщина, а сама она лишь создает видимость беременности. Телеведущая отреагировала на это с юмором и фактически высмеяла такую версию событий.

Итак: "Это – накладной живот", и моего ребенка вынашивает суррогатная мама. Ну, что могу сказать. Да, это правда. И каждое утро этот живот меняет форму, складывается, переворачивается,

– пошутила Соломия Витвицкая.

Не меньшее удивление у нее вызвали и комментарии, что беременная женщина якобы не может вести активный образ жизни. Телеведущая подчеркнула, что беременность не мешает ей посещать концерты, праздники и иногда танцевать, если она хорошо себя чувствует.

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Также Витвицкая прокомментировала еще одно распространенное предположение – что она забеременела благодаря ЭКО. Телеведущая призналась, что положительно относится к этой процедуре и в свое время даже задумывалась о ней. Однако ее беременность наступила естественным путем.

Соломия Витвицкая уже готовится к встрече со своим первенцем. Сейчас она находится на 34-й неделе беременности, а с 3 августа телеведущая официально ушла в декрет. По прогнозам врачей, малыш родится уже в сентябре.



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