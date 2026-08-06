На своїй сторінці в інстаграмі вона записала відео, в якому спокійно, але з іронією розібрала найгучніші закиди хейтерів. Зокрема, прокоментувала припущення про сурогатне материнство та нібито "накладний живіт".

За словами зірки, деякі користувачі мережі вважають, що дитину для Вітвіцької виношує інша жінка, а сама вона лише створює видимість вагітності. Телеведуча відреагувала на це з гумором і фактично висміяла таку версію подій.

Отже: "Це – накладний живіт", і мою дитину виношує сурогатна мама. Ну, що можу сказати. Так, це правда. І щоранку цей живіт змінює форму, складається, перевертається,

– пожартувала Соломія Вітвіцька.

Не менше здивування в неї викликали й коментарі про те, що вагітна жінка нібито не може вести активний спосіб життя. Телеведуча наголосила, що вагітність не заважає їй відвідувати концерти, святкування та інколи танцювати, якщо почувається добре.

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Також Вітвіцька прокоментувала ще одне поширене припущення – що вона завагітніла завдяки ЕКЗ. Телеведуча зізналася, що позитивно ставиться до цієї процедури й свого часу навіть замислювалася над нею. Однак її вагітність настала природним шляхом.

Соломія Вітвіцька вже готується до зустрічі з первістком. Наразі вона перебуває на 34-му тижні вагітності й з 3 серпня телеведуча офіційно пішла у декрет. За прогнозами лікарів, малюк народиться вже у вересні.



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