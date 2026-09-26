46-річна Соломія Вітвіцька народила первістка: перше фото маляти і щасливої матусі

Телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою. Зірка народила сина від чоловіка-військового Олексія Ситайла.

Радісною новиною Соломія Вітвіцька поспішила поділитись в інстаграмі. Малюк телеведучої з'явився на світ 26 вересня.

26.09.26. Ми тебе дуже чекали, синочку,

– так лаконічно, але з безмежною любов'ю написала телеведуча.



Соломія Вітвіцька народила сина / Фото solomiyavitvitska

Народжувати первістка Вітвіцька вирішила в приватному пологовому будинку Києва "Лелека". Там вона й перебувала на обліку під час вагітності. Як відомо, телезірка планувала партнерські пологи, однак не була впевнена, що коханий в той самий день не буде на службі. Та йому все ж вдалось бути присутнім і підтримати кохану.

У декретну відпустку знаменитість пішла на початку серпня. Вітвіцька намагалась працювати до останнього, виходила в ефіри на останніх місяцях вагітності.

Напередодні пологів Соломії її подруги влаштували для неї чарівний baby shower. Ведуча зізналась, що вечірку запам'ятає на все життя.