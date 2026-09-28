"Хотіли красиве і сильне": Соломія Вітвіцька вперше стала мамою та розсекретила оригінальне ім'я

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно вперше народила первістка, поділилася з шанувальниками радісною новиною. Зірка разом із чоловіком обрала для малюка оригінальне та символічне українське ім'я.

Радісна подія в родині ведучої сталася 26 вересня. Зірка вже ділилася з прихильниками першими світлинами з пологового будинку, проте ім'я новонародженого сина тримала в секреті. Тепер же Соломія вирішила привідкрити завісу та розповісти в інстаграмі, як вони з чоловіком, Олексою Ситайлом, назвали хлопчика.

Подружжя свідомо шукало саме українське, милозвучне та міцне ім'я. Зрештою, зупинилися на варіанті Устим, який запропонував чоловік ведучої. Як виявилося, за цим вибором стоїть особливий символізм.

Ми з Олексою хотіли саме українське ім’я – красиве, сильне і таке, яке пасуватиме нашому синові. Устим – ім’я, яке запропонував Олекса. А згодом ми зʼясували, що воно походить від латинського "justus" – "справедливий", для нас це стало особливо символічно, бо своє життя та професію Олекса повʼязав з юстицією, – поділилася щаслива мама.

Ніжки сина Соломії Вітвіцької / фото з інстаграму

До слова, до військової служби чоловік телеведучої працював юристом та судовим експертом.

Цікаво, що з ім'ям батьки визначилися буквально перед самими пологами. Соломія жартує, що малюк ніби відчув це і одразу вирішив з'явитися на світ. Крім того, дата народження хлопчика також виявилася дуже символічною – 26 вересня. За словами Вітвіцької, знайомі підказали їй, що за цифровою психологією люди, народжені 26-го числа, мають надзвичайно загострене почуття справедливості, що ідеально доповнює значення імені Устим.