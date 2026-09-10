Соломія Вітвіцька на 39-му тижні вагітності розповіла про найскладніший період

Телеведуча Соломія Вітвіцька перебуває на 39-му тижні вагітності. Пологи вже зовсім близько, тож скоро вона вперше стане мамою.

В інстаграмі ведуча відповіла на запитання підписників. Зокрема, її попросили розповісти, який період вагітності був для неї найскладнішим.

Однозначно – токсикоз. Власне, завдяки тому, що він розпочався на 8-9 тижні, ми й дізналися про вагітність. Але це був дуже непростий час: нудило, була слабкість, спати хотілося постійно, і тягнули всі зв'язки. Я дуже раділа, що після 15-16 тижня він минув і почався другий триместр,

– відповіла Соломія Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька розповіла про найскладніший етап вагітності / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше ведуча також розповідала, як почувається на останніх тижнях вагітності. За її словами, зараз вона вже не така активна, як раніше. Вітвіцька також казала, що в неї вже були тренувальні перейми й одного разу вона навіть збиралася до пологового.

Відомо, що телеведуча планує народжувати у столичному медцентрі "Лелека", який розташований неподалік від її дому. Соломія хотіла б, щоб у цей момент поруч був її чоловік Олексій Ситайло, однак його присутність залежатиме від можливості приїхати. Чоловік Вітвіцької нині служить у ЗСУ.

Нещодавно Вітвіцька також зізналася, скільки набрала за вагітність.