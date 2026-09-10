В инстаграме ведущая ответила на вопросы подписчиков. В частности, ее попросили рассказать, какой период беременности был для нее самым сложным.

Однозначно – токсикоз. Собственно, благодаря тому, что он начался на 8–9 неделе, мы и узнали о беременности. Но это было очень непростое время: тошнило, была слабость, постоянно хотелось спать, и тянуло все связки. Я очень радовалась, что после 15–16 недели он прошел и начался второй триместр,

– ответила Соломия Витвицкая.

Соломия Витвицкая рассказала о самом сложном этапе беременности / Скриншот из Instagram-сторис

Ранее ведущая также рассказывала, как чувствует себя на последних неделях беременности. По ее словам, сейчас она уже не такая активная, как раньше. Витвицкая также говорила, что у нее уже были тренировочные схватки и однажды она даже собиралась в роддом.

Известно, что телеведущая планирует рожать в столичном медцентре "Лелека", который расположен недалеко от ее дома. Соломия хотела бы, чтобы в этот момент рядом был ее муж Алексей Ситайло, однако его присутствие будет зависеть от возможности приехать. Муж Витвицкой сейчас служит в ВСУ.

Недавно Витвицкая также призналась, сколько набрала за время беременности.