Вадима Олійника сплутали зі спортсменом, який "осідлав" черепаху та потрапив у гучний скандал

Вадим Олійник звернувся до своїх підписників на тлі скандалу, який виник через жорстоке поводження з великою морською черепахою в Омані. Річ у тім, що співака переплутали з українським спортсменом, якого звати так само.

Через це артист почав отримувати образливі повідомлення та коментарі. Про ситуацію він розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

Вадим Олійник наголосив, що не має жодного стосунку до спортсмена, який потрапив у скандал.

Я люблю тварин, підтримую захист тварин і притулки для них. Я категорично засуджую будь-яке жорстоке поводження з тваринами,

– наголосив артист.

Щоб пояснити ситуацію, артист опублікував колаж із двох фото: на першому зображений спортсмен Вадим Олійник, а на другому – сам співак.

Два різних Вадими Олійника / Фото з інстаграму співака

Свій допис співак також продублював англійською мовою, аби пояснити ситуацію ширшій аудиторії.

Що відомо про скандал із черепахою

Український самбіст і чемпіон світу з калістеніки Вадим Олійник потрапив у міжнародний скандал під час відпочинку в Омані.

Спортсмен разом зі своєю дівчиною заліз на велику морську черепаху, яка внесена до міжнародної Червоної книги.

Це сталося в момент, коли тварина відкладала яйця. Під час цього спортсмен і його дівчина також брали до рук новонароджених черепашенят.

Ситуація привернула увагу Управління з охорони навколишнього середовища Оману. Там заявили, що взяли подію під контроль і "вжили необхідних правових заходів щодо відповідної особи".

Раніше ми детальніше розповідали про цей інцидент.