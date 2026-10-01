Из-за этого артист начал получать оскорбительные сообщения и комментарии. О случившемся он рассказал на своей странице в инстаграме.

Вадим Олейник подчеркнул, что не имеет никакого отношения к спортсмену, который оказался в центре скандала.

Я люблю животных, поддерживаю защиту животных и приюты для них. Я категорически осуждаю любое жестокое обращение с животными,

– подчеркнул артист.

Чтобы объяснить ситуацию, артист опубликовал коллаж из двух фото: на первом изображен спортсмен Вадим Олейник, а на втором – сам певец.

Два разных Вадима Олийника / Фото из инстаграма певца

Свой пост певец также опубликовал на английском языке, чтобы объяснить ситуацию более широкой аудитории.

Что известно о скандале с черепахой

Украинский самбист и чемпион мира по калистенике Вадим Олийник оказался в центре международного скандала во время отдыха в Омане.

Спортсмен вместе со своей девушкой залез на большую морскую черепаху, занесенную в международную Красную книгу.

Это произошло в тот момент, когда животное откладывало яйца. При этом спортсмен и его девушка также брали на руки новорожденных черепашат.

Ситуация привлекла внимание Управления по охране окружающей среды Омана. Там заявили, что взяли происшествие под контроль и "приняли необходимые правовые меры в отношении соответствующего лица".

Ранее мы подробнее рассказывали об этом инциденте.