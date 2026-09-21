Бідність, наркотики й аварія: що пережив Стівен Кінг до світової слави

21 вересня Стівену Кінгу виповнюється 79 років. За цей час він зробив приблизно все, щоб люди боялися клоунів, готелів, старих машин, кладовищ і навіть власних сусідів. Але якщо прибрати монстрів і привидів, його власна біографія теж тягне на кіно: бідність, робота у пральні, рукопис у смітнику, шалений успіх, наркотики, страшна аварія і шлюб, який триває понад пів століття.

Як складалося життя головного "короля жахів" – розповідає 24 Канал. А цікавого в ньому було ой як багато – вистачить на роман. Можливо й жахів.

Батько пішов, а мама сама виховувала двох синів



Стівен Кінг в дитинстві / Відкриті джерела



Стівен Едвін Кінг народився у 1947 році в Портленді, штат Мен. Коли він був ще малюком, батьки розійшлися, тож Стівена та його старшого брата Девіда виховувала мама Рут. Родина багато переїжджала, грошей постійно бракувало, а згодом вони оселилися у Даремі. Мати Кінга працювала, зокрема, на кухні місцевого медичного закладу.

Університет, протести і перші тексти

У 1966 році Кінг вступив до Університету Мену в Ороно, де вивчав англійську літературу. Вже з другого курсу він писав щотижневу колонку для студентської газети, входив до студентського сенату та підтримував антивоєнний рух на тлі війни у В'єтнамі.

Там же почалася й справжня письменницька кар'єра: у 1967 році журнал Startling Mystery Stories надрукував його оповідання The Glass Floor. А влітку майбутній мільйонер підробляв прибиральником. Вдень – швабра, ввечері – страшні історії. Кар'єрний план виглядав неочевидно, але спрацював.

До В'єтнаму самого Кінга не взяли: після випуску медкомісія визнала його непридатним до служби через високий тиск, слабкий зір, плоскостопість і проблеми з барабанними перетинками.

Табіту він зустрів між книжковими полицями

Саме в університеті Кінг познайомився з Табітою Спрюс. Обоє працювали в бібліотеці Fogler. У 1971 році вони одружилися.

Після університету Кінг не одразу знайшов роботу вчителя, тому працював у промисловій пральні. Молоде подружжя жило на його зарплату, студентські гроші Табіти та невеликі гонорари за оповідання. Згодом він таки почав викладати англійську у школі, а писав вечорами й на вихідних.

"Керрі" дружина буквально врятувала зі смітника



Стівен Кінг / Фото з відкритих джерел



Кінг написав кілька сторінок про дивну школярку Керрі Вайт, перечитав їх і вирішив, що задум нікуди не годиться. Сторінки полетіли у смітник.

Табіта їх знайшла, прочитала й переконала чоловіка продовжити. Кінг заперечував, що погано розуміє дівчат-підлітків. Дружина сказала, що допоможе. Решта – історія літератури.

Коли права на paperback-видання "Керрі" продали за 400 тисяч доларів, Кінг був у шоці. Він хотів купити дружині щось розкішне на День матері, але відкритою виявилася лише невеличка камничка. Тож після новини про сотні тисяч доларів Табіта отримала… фени за 29 доларів. А потім обоє розплакалися на кухні своєї маленької квартири.

Навіщо Кінгу знадобився Річард Бахман

Коли письменник став популярним, видавці не хотіли випускати надто багато його книжок за один рік. Так з'явився Річард Бахман.

Ім'я придумали буквально за хвилину. На столі Кінга лежав роман Річарда Старка, а з програвача звучав Bachman-Turner Overdrive. Так Річард + Бахман і стали новим "письменником".

Псевдонім протримався кілька років, поки читачі не почали помічати, що цей загадковий Бахман підозріло сильно нагадує Кінга.

Під ім'ям Бахмана Кінг видав "Лють" – роман про школяра, який убиває вчителя і бере однокласників у заручники.

Пізніше книжку знаходили серед речей молодих людей, причетних до шкільних нападів. Кінг не стверджував, що роман був причиною насильства, але вирішив, що цього достатньо, і попросив припинити його перевидання.

"Сяйво" обожнюють усі. Ну, майже

Фільм Стенлі Кубрика "Сяйво" сьогодні вважають класикою. Стівен Кінг десятиліттями пояснює, чому він із цим захопленням не зовсім згоден.

Йому не подобалося, що Джек Ніколсон від самого початку виглядає так, ніби сокиру йому просто ще не встигли видати. У романі Джек Торренс поступово руйнується, тоді як у Кубрика, на думку Кінга, шлях до божевілля практично відсутній. Не подобався письменникові й образ Венді.

Тобто одну з найвідоміших екранізацій Стівена Кінга найбільше критикує… Стівен Кінг.

А режисером він і сам побував

У 1986 році Кінг зняв "Максимальне прискорення" – свій єдиний повнометражний режисерський фільм.

Пізніше письменник визнавав, що тоді майже нічого не знав про режисуру. До того ж це припало на найважчий період його залежності від алкоголю та кокаїну. Сам Кінг відверто казав, що під час виробництва був під дією наркотиків і часто не розумів, що робить.

Роки, яких він майже не пам'ятає

Кінг багато років мав проблеми з алкоголем, а згодом – і з кокаїном. У 1987 році Табіта та близькі влаштували йому інтервенцію: зібрали банки від пива, сигарети, упаковки ліків та інші докази залежності й виклали все перед ним.

Кінг пізніше визнавав, що навіть після цього ще близько року намагався знайти спосіб "домовитися" з алкоголем і наркотиками. Не вдалося. Зрештою він відмовився від них і вже десятиліттями залишається тверезим.

А потім його мало не вбив звичайний фургон

У червні 1999 року Кінг ішов уздовж дороги в штаті Мен, коли його збив фургон. Письменник отримав численні переломи, травму легені й переніс кілька операцій.

Після десятків історій про надприродних монстрів найближче до смерті "король жахів" опинився через звичайну дорожню аварію. Іронія тут навіть для Кінга трохи надто очевидна.

Понад півстоліття з Табітою



Стівен Кінг з дружиною та дітьми / Фото з соцмереж



Стівен і Табіта одружені з 1971 року. Вони пройшли разом часи, коли грошей ледве вистачало на рахунки, шалений успіх Кінга, його залежності та важке відновлення після аварії.

У подружжя троє дітей – Наомі, Джо та Оуен. Сини теж стали письменниками, причому Джо обрав псевдонім Джо Гілл, аби його книжки оцінювали не лише через знаменитого батька.

І так, Кінг жартував, що одружився з Табітою через кохання, але її друкарська машинка Olivetti теж була приємним бонусом.

Як Кінг підтримав Україну



Стівен Кінг підтримує Україну / Фото з інстаграму



Після початку повномасштабного російського вторгнення Кінг публічно став на бік України. 28 лютого 2022 року він опублікував фото у футболці "I Stand With Ukraine".

Через кілька днів письменник також повідомив, що не укладатиме нових контрактів на видання своїх книг у Росії.

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