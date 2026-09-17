"З твоїм Новим Роком": Тамерлан привітав Омаргалієву з 41-річчям та розсмішив кумедним фото

Відоме українське подружжя та учасники дуету TamerlanAlena святкують особливий день. Юрій Толоконніков, більш відомий як Тамерлан, зворушливо та з гумором привітав свою кохану дружину з 41-річчям.

Своє привітання артист опублікував на сторінці в Instagram. Щоб підняти настрій іменинниці та підписникам, він супроводив теплі слова дуже кумедним кадром. На світлині Альона сидить на набережній поруч із бронзовою статуєю, з якої видніється обличчя самого Тамерлана.

Під цим жартівливим знімком співак залишив для дружини щирі побажання, аби всі її цілі досягалися блискавично.

Кохана! Вітаю з твоїм Новим Роком! Всіх Земних Благ! Щоб у тебе завжди були мрії, які здійснюються швидше, ніж ти встигаєш їх загадувати. Будь щаслива. Решту я організую,

– написав артист.

Тамерлан і Альона Омаргалієва / фото з інстаграму

Нагадаємо, що Тамерлан та Альона Омаргалієва будують спільне життя та кар'єру вже багато років. Зіркова пара офіційно уклала шлюб у 2013 році, а вже за рік у них народився син Тімур.

До речі, принц Гаррі нещодавно відсвяткував день народження. Меган Маркл привітала свого коханого та показала милі сімейні кадри



