"Кожен виконує свою роботу": чому Цимбалюк та Світлицька уникають спільних виходів у світ

Українські актори Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька, які нещодавно офіційно підтвердили свій роман, активно діляться ніжними кадрами в мережі. Проте зіркова пара майже ніколи не з'являється разом на публічних заходах, що неабияк інтригує шанувальників.

Після публічного зізнання в коханні у серпні цього року за життям акторів пильно стежить уся преса. У своїх соцмережах Цимбалюк та Світлицька регулярно публікують спільний контент: показують романтичні відео, палкі обійми та деталі свого відпочинку.

Але на світських вечірках, прем'єрах чи благодійних івентах вони вперто позують фотографам поодинці. Така контрастна поведінка одразу породила чутки про те, що закохані спеціально приховують свої справжні стосунки від телекамер.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / фото з інстаграму

Сама ж Олена в інтервʼю Blik.ua вирішила розвіяти всі домисли та пояснила реальну причину їхньої відсутності на публіці. За її словами, жодних таємних мотивів чи бажання сховатися немає. Уся проблема криється виключно у надто щільних робочих графіках артистів, які просто неможливо синхронізувати.

Останнім часом так складається, що коли я приходжу на такі заходи, Тарас якраз на гастролях. Тому кожен виконує свою роботу, кожен на своєму робочому місці. Звісно, ми дуже хочемо і плануємо відвідати різні заходи, обов’язково з’явимося разом,

– розповіла акторка.

Світлицька також наголосила, що вони з коханим дуже ретельно фільтрують інформацію про свій роман. Кожне спільне відео чи фото в соцмережах проходить попереднє обговорення, адже пара прагне зберегти найцінніші емоції лише для себе.

Варто додати, що раніше Олена взагалі шокувала прихильників інтригуючою заявою, натякнувши, що вони з Тарасом можуть бути вже таємно одруженими.

