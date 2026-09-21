После публичного признания в любви в августе этого года за жизнью актеров пристально следит вся пресса. В своих соцсетях Цимбалюк и Светлицкая регулярно публикуют совместный контент: показывают романтические видео, страстные объятия и детали своего отдыха.

Но на светских вечеринках, премьерах или благотворительных мероприятиях они упорно позируют фотографам поодиночке. Такое контрастное поведение сразу породило слухи о том, что влюбленные специально скрывают свои настоящие отношения от телекамер.

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая / фото из инстаграма

Сама же Елена в интервью Blik.ua решила развеять все домыслы и объяснила настоящую причину их отсутствия на публике. По ее словам, никаких тайных мотивов или желания скрыться нет. Вся проблема кроется исключительно в чрезмерно плотных рабочих графиках артистов, которые просто невозможно синхронизировать.

В последнее время так складывается, что когда я прихожу на такие мероприятия, Тарас как раз на гастролях. Поэтому каждый выполняет свою работу, каждый на своем рабочем месте. Конечно, мы очень хотим и планируем посетить различные мероприятия, обязательно появимся вместе,

– рассказала актриса.

Свитлицкая также подчеркнула, что они с возлюбленным очень тщательно фильтруют информацию о своем романе. Каждое совместное видео или фото в соцсетях проходит предварительное обсуждение, ведь пара стремится сохранить самые ценные эмоции только для себя.

Стоит добавить, что ранее Елена вообще шокировала поклонников интригующим заявлением, намекнув, что они с Тарасом, возможно, уже тайно поженились.

