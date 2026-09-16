Тарас Цимбалюк висловився про стосунки з Оленою Світлицькою: "Можна буде написати книгу"

Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк лише нещодавно перестали приховувати свої стосунки від публіки. Хоча чутки про їхній роман ширилися мережею вже близько року, закохані тримали інтригу до останнього.

Тепер вони час від часу діляться спільними кадрами. І, схоже, Світлицька вирішила показати, що у стосунках не завжди все так легко та безхмарно, як може здаватися з боку, пише 24 Канал.

В інстаграмі Світлицька поділилася відео, яке починається з ніжних кадрів із Тарасом Цимбалюком, де вони цілуються та обіймається, а поверх відео з'являється фраза: "Ви така гарна пара, вам так пощастило одне з одним". Однак далі замість закоханих з'являються кадри Анджеліни Джолі та Бреда Пітта з фільму "Містер і місіс Сміт", де навколо героїв відбуваються вибухи та руйнування. Світлицька додала до відео підпис: "Наше пощастило".

Таким чином, акторка, ймовірно, натякнула, що за красивою картинкою стосунків стоїть не лише романтика і що в їхньому спільному житті бувають різні моменти.

Цимбалюк перепостив відео у свої сторіс і додав: "Та да, колись про це все можна буде написати книгу".

Тарас Цимбалюк прокоментував стосунки з Оленою Світлицькою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Останнім часом увагу шанувальників привернула й обручка на безіменному пальці Світлицької. Акторка не підтверджувала, що вони з Тарасом Цимбалюком одружилися, однак її заява лише посилила розмови про можливе таємне весілля пари.