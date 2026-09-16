Тепер вони час від часу діляться спільними кадрами. І, схоже, Світлицька вирішила показати, що у стосунках не завжди все так легко та безхмарно, як може здаватися з боку, пише 24 Канал.

В інстаграмі Світлицька поділилася відео, яке починається з ніжних кадрів із Тарасом Цимбалюком, де вони цілуються та обіймається, а поверх відео з'являється фраза: "Ви така гарна пара, вам так пощастило одне з одним". Однак далі замість закоханих з'являються кадри Анджеліни Джолі та Бреда Пітта з фільму "Містер і місіс Сміт", де навколо героїв відбуваються вибухи та руйнування. Світлицька додала до відео підпис: "Наше пощастило".

Таким чином, акторка, ймовірно, натякнула, що за красивою картинкою стосунків стоїть не лише романтика і що в їхньому спільному житті бувають різні моменти.

Цимбалюк перепостив відео у свої сторіс і додав: "Та да, колись про це все можна буде написати книгу".

Тарас Цимбалюк прокоментував стосунки з Оленою Світлицькою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Останнім часом увагу шанувальників привернула й обручка на безіменному пальці Світлицької. Акторка не підтверджувала, що вони з Тарасом Цимбалюком одружилися, однак її заява лише посилила розмови про можливе таємне весілля пари.