"Якби не Тарас, не була б Ярошенко": Денисенко розповіла, як Цимбалюк познайомив її з чоловіком

Пара Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка нині є однією з найбільш обговорюваних в українському шоубізнесі.

Нещодавно подружжя стало героями нового випуску блогера Олександра Преподобного, який розпитав їх про стосунки, знайомство та сімейне життя. Відео з парою з'явилося в інстаграмі.

Наталка розповіла, що саме Тарас Цимбалюк допоміг їй зустріти майбутнього чоловіка. Виявилося, що Юрій та актор давно дружать.

Тарас Цимбалюк познайомив нас, Юра – його друг дитинства. І завдяки йому склалися наші стосунки. Якби не Тарас, зараз я би не була Ярошенко,

– поділилася акторка.

При цьому перше враження Наталки від Юрія було не зовсім романтичним. Вона одразу звернула увагу на його зовнішність, але подумала, що перед нею "самозакоханий красунчик".

Юрій же зізнався, що Наталка сподобалася йому практично одразу.

А от Наталка, як виявилося, спочатку навіть намагалася приховати свою симпатію. Вона розповіла, що навмисно показувала Юрі свої не найкращі сторони, адже була переконана, що вони все одно не будуть разом.

Юрій, утім, має іншу версію. Він переконаний, що Наталка від самого початку давала зрозуміти, що він їй симпатичний.

Подружжя також розповіло про те, як розподіляє гроші в сім'ї. У них немає повністю спільного чи повністю окремого бюджету – вони поєднують обидва варіанти. Юрій має дітей від попередніх стосунків і окремо витрачає кошти на них. У Наталки також є син від першого шлюбу, якого фінансово підтримує її колишній чоловік.

До слова, особисте життя Тараса Цимбалюка також зараз привертає увагу. Нині актор зустрічається з Оленою Світлицькою, яка є кумою Наталки Денисенко.