Тож Світлицької не було серед гостей на нещодавньому весіллі Денисенко та підприємця й моделі Юрія Ярошенка. Чому Олена не прийшла на свято, вона розповіла в коментарі програми "Ранок у великому місті".

На запитання, чи запрошувала її Наталка, акторка відповіла: "Ну як же вона могла запросити? Ми навіть заблоковані одна в одної. Але я бачила все одно, попри те, що заблокована, і світлини, і відео, бачила сльози щастя Юри та Наталки. Дуже приємно дивитися на них. Бо ця історія, яка зароджувалася на моїх очах, має таке красиве продовження".

Оскільки особисто привітати колишню подругу з весіллям вона не могла, акторка скористалася нагодою зробити це публічно.

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Вітаю з весіллям. Щасливої долі,

– сказала Олена.

Наталка Денисенко та Олена Світлицька були близькими подругами близько 18 років – вони познайомилися ще під час навчання. Згодом Денисенко стала хрещеною мамою Віри, старшої доньки Світлицької.

Та цікаво, що попри конфлікт колишні подруги нещодавно опинилися на одному святі. 25 липня підприємці Спартак та Юлія Велішаєви зіграли весілля, на яке завітали чимало українських знаменитостей. На святкування прийшли Наталка Денисенко з чоловіком Юрієм Ярошенком, а також Олена Світлицька та актор Тарас Цимбалюк. Раніше в мережі Світлицькій та Цимбалюку приписували роман.

Цікаво, що Тараса Цимбалюка також не було серед гостей на весіллі Денисенко та Ярошенка. Чи отримував актор запрошення, невідомо. Сама Олена Світлицька не стала коментувати цю ситуацію.

Раніше ми розповідали, як пройшло весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка.