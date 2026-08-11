Лише 11 серпня акторка вперше показала кадри зі свята. Фотографіями з весілля Наталка Денисенко поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.
Весілля акторки та Юрія Ярошенка було камерним. На святі були лише найближчі друзі та рідні пари. Святкування проходило на території ресторанно-відпочинкового комплексу "Яхта на Дніпрі". Весільна церемонія відбулася просто неба, біля води. Локацію прикрасили білими квітами, а в руках нареченої був букет із білих троянд.
Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка / Фото: Сергій Шуневич
Під час святкування Наталка Денисенко встигла змінити кілька образів. Для весілля вона обрала сукні від українських брендів KATY CORSO та DĀRKA.
Наталка Денисенко та Юрій Савранський / Фото: Сергій Шуневич
Ведучим свята став Андрій Чорновол. Для гостей також виступали DJ Alex Lidermansky та кавер-гурт TOKYO.
До речі, під час святкування молодята каталися на яхті.
Це було щось неймовірне. Дякуємо всім, хто розділив з нами це свято,
– написала Наталка Денисенко.
Юрій Савранський та Наталка Денисенко / Фото: Сергій Шуневич
Нагадаємо, що Наталка та Юрій заручилися наприкінці червня, а вже за кілька тижнів відсвяткували весілля. Акторка зізнавалася, що вирішила не затягувати зі святкуванням, оскільки восени матиме новий важливий проєкт – моновиставу. Після весілля знаменитість зосередиться на підготовці до майбутньої прем'єри.
Також відомо, що Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко перед весіллям підписали шлюбний контракт.
Раніше ми детально розповідали, як розвивалися їхні стосунки.