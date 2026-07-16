Денисенко та Савранський висловилися про своє фінансове майбутнє як подружжя в інтерв'ю проєкту Наодинці з Гламуром.

На запитання, чи розглядають вони шлюбну угоду як опцію у своїх стосунках, акторка одразу відповіла: "Звичайно, підпишемо". Вона зазначила, що це певна гарантія фінансового благополуччя і для чоловіка й дружини, й для їх рідних.

Це якась гарантія для нього, для його дітей, для мого сина. Тільки у цьому є потреба,

– додала акторка.

Юрій Савранський додав, що ініціатива йшла від обох, і таке питання вони обговорили як дорослі люди.

Абсолютно нормальна історія. Ми говорили про це дуже вільно і спокійно. Пункти ми не можемо розголошувати, але ми можемо порадити користуватися такою історією всім. В цьому немає нічого страшного. Це нормальна європейська і всесвітня практика. Цього не потрібно боятися,

– зазначив Савранський.

За словами пари, вони вже готуються до весілля. Наречені бачать його душевним, як їхнє кохання. Зірки планують камерну подію, на яку запросять менше ніж 100 гостей. Серед оточення, яке розділить з ними особливий день, вони бачать найрідніших, а також тих людей, які зараз їм відгукуються.

Інтерв'ю Наталки Денисенко і Юрія Савранського: дивіться відео

Наталка Денисенко розповідала, чим Юрій Савранський відрізняється від її колишніх. Знаменитість не приховує, що цього разу має зовсім інший досвід романтичних стосунків.