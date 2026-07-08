Акторка в інтервʼю "РБК-Україна" ззауважила, що не вірить у тезу про обов'язковий союз двох сильних особистостей. За словами Наталки, на відміну від владних чоловіків, які схильні змагатися за лідерство чи тиснути на партнерку, Юрій вирізняється винятковою врівноваженістю.

Акторка підкреслила, що він є одним із психологічно найстабільніших чоловіків у її житті, а його головна сила полягає саме в м'якості та спокої.

У нас із Юрієм дуже особливі стосунки. Це один із психологічно найстабільніших чоловіків, яких я взагалі зустрічала у своєму житті. І один із найспокійніших. Навіть у моменти, коли я дозволяла собі дуже багато різних емоцій, він завжди казав: "З тобою все в порядку". Я ніколи не відчувала від нього тиску. Тому його сила – у м'якості й спокої. Якби поруч зі мною був чоловік сильний у класичному розумінні – більш домінантний, більш владний, – думаю, ми б навіть не зійшлися,

– зізналася Денисенко.

Акторка зазначила, що саме відмінність в емоціях і відсутність конкуренції допомогли їм побудувати гармонійні стосунки. Крім того, закохані обрали жити так, як хочуть самі, без намагання відповідати очікуванням оточення.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / фото з інстаграму

Також Денисенко дала пораду жінкам, які мріють, щоб партнер носив їх на руках. Зірка переконана: аби побудувати здорові стосунки, потрібно припинити намагатися заслужити чиюось любов і натомість поставити на перше місце власні потреби та повагу до себе.

Для себе я зрозуміла одну важливу річ: на першому місці у вашому житті завжди маєте бути ви. Це стосується і жінок, і чоловіків. А вже потім – партнер. Коли саме так вибудовуються стосунки, тоді вони стають гармонійними... Дуже часто жінки намагаються заслужити любов, бути хорошими для всіх. Але секрет – у пізнанні себе, своєї справжньої природи й любові до себе,

– підсумувала Наталка.

Нагадаємо, що Наталка Денисенко поділилася, як на заручини відреагував її 8-річний син Андрій від першого шлюбу з актором Андрієм Федінчиком.