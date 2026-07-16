Денисенко и Савранский рассказали о своем финансовом будущем как супругов в интервью проекту "Наодинці з Гламуром".

На вопрос, рассматривают ли они брачный договор как вариант в своих отношениях, актриса сразу ответила: "Конечно, подпишем". Она отметила, что это некая гарантия финансового благополучия и для мужа, и для жены, и для их родных.

Это своего рода гарантия для него, для его детей, для моего сына. Только в этом есть необходимость,

– добавила актриса.

Юрий Савранский добавил, что инициатива исходила от обоих, и этот вопрос они обсудили как взрослые люди.

Совершенно нормальная история. Мы говорили об этом очень открыто и спокойно. Детали мы не можем разглашать, но можем посоветовать всем воспользоваться такой возможностью. В этом нет ничего страшного. Это нормальная европейская и всемирная практика. Этого не нужно бояться,

– отметил Савранский.

По словам пары, они уже готовятся к свадьбе. Жених и невеста видят ее такой же душевной, как и их любовь. Звезды планируют камерное торжество, на которое пригласят менее 100 гостей. Среди близких, которые разделят с ними этот особенный день, они видят самых родных, а также тех людей, которые сейчас им близки.

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