Гучне святкування відбулося 25 липня у стінах столичного театру імені Івана Франка. Знаменитості завітали на урочистість до підприємців Спартака та Юлії Велішаєвих, де за музичну атмосферу вечора відповідала співачка Наталія Могилевська.

Наталія Могилевська / фото з інстаграму

На своїй сторінці в інстаграмі Олена поділилася спільними кадрами з молодятами та лаконічно підписала фото: "Будьте назавжди".

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька на весіллі / фото з інстаграму

Проте особливу увагу прихильників привернуло зовсім не привітання, а зовнішній вигляд акторів. Цимбалюк і Світлицька обрали для події вишуканий стиль total black. Акторка вразила вечірньою сукнею з глибоким декольте від українського бренду, а Тарас надав перевагу чорній сорочці та класичним штанам. Така гармонія в одязі одразу спровокувала нову хвилю чуток про те, що зірки більше не приховують теплих стосунків.

Ще більше підігріли цікавість публіки знімки, які згодом опублікувала наречена Юлія Велішаєва. На світлинах помітно, що під час основної частини церемонії Тарас та Олена сиділи поруч на окремому балконі театру та разом спостерігали за дійством.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька разом на балконі / фото з інстаграму

Це остаточно переконало фанатів, що актори прийшли на свято саме як пара, хоча самі вони свої стосунки досі офіційно не коментують. До речі, серед зіркових гостей вечора уважні користувачі мережі помітили й колегу акторів – Наталку Денисенко.

Олена Світлицька нещодавно прокоментувала своє особисте життя та відповіла на чутки про роман з Цимбалюком.