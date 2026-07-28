Громкое празднование прошло 25 июля в стенах столичного театра имени Ивана Франко. Знаменитости пришли на торжество к предпринимателям Спартака и Юлии Велишаевых, где за музыкальную атмосферу вечера отвечала певица Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская / фото из инстаграма

На своей странице в инстаграмме Елена поделилась общими кадрами с новобрачными и лаконично подписала фото: "Будьте навсегда".

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая на свадьбе / фото из инстаграма

Однако особое внимание поклонников привлекло вовсе не приветствие, а внешний вид актеров. Цымбалюк и Светлицкая выбрали для события изысканный стиль total black. Актриса поразила вечерним платьем с глубоким декольте от украинского бренда, а Тарас предпочел черную рубашку и классические брюки. Такая гармония в одежде сразу спровоцировала новую волну слухов о том, что звезды больше не скрывают теплые отношения.

Еще больше подогрели любопытство публики снимки, которые впоследствии опубликовала невеста Юлия Велишаева. На фотографиях видно, что во время основной части церемонии Тарас и Елена сидели рядом на отдельном балконе театра и вместе наблюдали за действом.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая вместе на балконе / фото из инстаграма

Это окончательно убедило фанатов, что актеры пришли на праздник как пара, хотя сами они свои отношения до сих пор официально не комментируют. Кстати, среди звездных гостей вечера внимательные пользователи сети заметили и коллегу актеров – Наталью Денисенко.

Елена Светлицкая недавно прокомментировала свою личную жизнь и ответила на слухи о романе с Цымбалюком .