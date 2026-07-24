Постоянные намеки в соцсетях, совместные поездки и кокетливость в общении лишь подливают масла в огонь, однако сами звезды не спешат раскрывать все карты. Но недавно Елена Светлицкая в интервью изданию Like все-таки пролила свет на их отношения.

Поводом для длительных обсуждений их возможного романа в сети стали многочисленные фотографии, совместные видеоролики, одинаковые локации на отдыхе и детали, которые внимательные подписчики регулярно замечают в соцсетях обоих артистов. Впрочем, по словам Светлицкой, они с Цимбалюком вовсе не пытаются намеренно манипулировать вниманием публики или создавать искусственный хайп вокруг своих отношений.

Мы не делаем ничего специально, не пытаемся удерживать внимание или кого-то раздражать. Просто делимся тем, что сейчас считаем нужным,

– заявила актриса.



Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая в лифте / фото из инстаграма

Елена подчеркнула, что личная жизнь для нее не является способом продвижения или инструментом для обретения популярности. В то же время звезда откровенно призналась, что сейчас ее сердце действительно занято. Раскрывать личность своего избранника она пока не планирует, ведь получает удовольствие от уединения.

Скажу вам честно: мне самой нравится эта таинственность. Нравится не показывать своего любимого. Я сейчас следую своим чувствам,

– призналась она.

Слухи о романтической связи между Светлицкой и Цимбалюком возникли не на пустом месте. Актеры часто появляются вместе на публичных мероприятиях, проводят досуг и публикуют совместные снимки с отдыха. Более того! Допытливые пользователи сети выяснили, что они даже живут в одном жилом комплексе. Однако ни один из них официально не подтвердил и не опроверг роман между ними.



Свитлицкая ответила на слухи о романе с Цимбалюком / фото из инстаграма

Не знаем, с кем на самом деле встречается Светлицкая, но точно знаем, что Тарас Цимбалюк входит в топ самых сексуальных мужчин Украины.