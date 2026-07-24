Постійні натяки в соцмережах, спільні поїздки та кокетливість у спілкуванні лиш підливають олії у вогонь, проте самі зірки не поспішають розкривати всі карти. Але нещодавно Олена Світлицька в інтерв'ю виданню Like таки пролила світло на їхні стосунки.

Приводом для тривалих обговорень їхнього ймовірного роману у мережі стали численні світлини, спільні відеоролики, однакові локації на відпочинку та деталі, які уважні підписники регулярно помічають у соцмережах обох артистів. Втім, за словами Світлицької, вони з Цимбалюком зовсім не намагаються навмисно маніпулювати увагою публіки чи створювати штучний хайп навколо своїх стосунків.

Ми не робимо нічого спеціально, не намагаємося втримувати увагу чи когось дратувати. Просто ділимося тим, що наразі вважаємо за потрібне,

– заявила акторка.



Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька у ліфті / фото з інстаграму

Олена наголосила, що приватне життя для неї не є способом просування чи інструментом для здобуття популярності. Водночас зірка відверто зізналася, що зараз її серце дійсно зайняте. Розкривати особу свого обранця вона поки не планує, адже отримує задоволення від приватності.

Скажу вам чесно: мені самій подобається ця таємничість. Подобається не показувати свого коханого. Я йду зараз за своїми відчуттями,

– зізналася вона.

Чутки про романтичний зв'язок між Світлицькою та Цимбалюком виникли не на порожньому місці. Актори часто з'являються разом на публічних подіях, проводять дозвілля та публікують спільні кадри з відпочинку. Ба більше! Допитливі користувачі мережі з'ясували, що вони навіть живуть в одному ЖК. Проте жоден із них офіційно не підтвердив і не спростував роман між ними.



Світлицька відповіла на чутки про роман з Цимбалюком / фото з інстаграму

Не знаємо, з ким насправді зустрічається Світлицька, але точно знаємо, що Тарас Цимбалюк входить в топ найсексуальніших чоловіків України.