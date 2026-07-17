Ролик з'явився на інстаграм-сторінці Тараса Цимбалюка. На кадрах актори танцюють впритул одне до одного. Відео швидко поширилося мережею, викликавши нову хвилю припущень серед прихильників щодо можливих романтичних стосунків між знаменитостями. Самі ж актори продовжують інтригувати аудиторію своїми дописами.

Кайф! Добре, що ми вивчили цей танчик,

– підписав публікацію Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / скриншот з відео

Світлицька також не залишилася осторонь і відреагувала на відео лаконічним коментарем.

Випадково зустрілися,

– написала вона.

Тарас Цимбалюк танцює з Оленою Світлицькою / відео з інстаграму

Варто зазначити, що чутки про роман між колегами не вщухають вже певний час. Хоча актори офіційно не підтверджують інформацію про свої стосунки, вони регулярно діляться спільним контентом та обмінюються жартами, щоразу підігріваючи інтерес публіки.

Нагадаємо, особисте життя Тараса Цимбалюка постійно перебуває під пильною увагою шанувальників. Раніше актор був одружений з візажисткою Тіною Антоненко, однак влітку 2022 року пара оголосила про розлучення. Згодом стало відомо про стосунки зірки з бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / фото з інстаграму

Утім, після шоу "Холостяк" пара повідомила про розрив. Нині ж Тарас не розкриває деталей свого особистого життя, тому доволі відверте відео з колегою по знімальному майданчику викликало такий резонанс та безліч запитань у підписників.

До речі, відомий український актор Олег Загородній закликав продюсерів перестати постійно знімати Тараса Цимбалюка в кіно.