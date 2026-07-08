Втім актор Олег Загородній закликав продюсерів не знімати Цимбалюка. Він обурився, що, попри скандали, в які останнім часом потрапляв Тарас, він і далі отримує ролі в кіно. Серед іншого Олег нагадав про квітневу ДТП за участю автомобіля, що належить Цимбалюку. Про все це актор розповів в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк.

Навіщо ви це робите? В мене питання реально до людей. То там в нас скандал з Алхім в басейні, то незрозуміла ситуація на Великдень, ну, задумайтесь же... Я не кажу кенселити, але може бути зміна вподобань якихось продюсерських?,

– звернувся Олег Загородній до продюсерів.

Актор вважає, що в Україні недостатньо працює інститут репутації. На його думку, публічні люди такого рівня як Тарас Цимбалюк мають усвідомлювати свою відповідальність і більше зважати на власні вчинки.

Крім того, Загородній назвав акторів, які, на його думку, могли б отримувати більше ролей замість Цимбалюка.

Може, ми звернемо увагу на Андрія Федінчика, на Володю Ращука? Чому Назара Грабара не знімають? Його, до речі, чекають у Лос-Анджелесі й готові йому платити 2-3 тисячі доларів за знімальний день. Він просто поїде туди й все, а ви знімаєте Цимбалюка. Ну серйозно,

– обурився Олег в інтерв'ю.

Інтерв'ю з Олегом Загороднім: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, у які саме скандали потрапляв Тарас Цимбалюк.