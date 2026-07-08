Актер Олег Загородний призвал продюсеров не снимать Цимбалюка. Он возмутился тем, что, несмотря на скандалы, в которые в последнее время попадал Тарас, тот продолжает получать роли в кино. Среди прочего Олег напомнил об апрельском ДТП с участием автомобиля, принадлежащего Цимбалюку. Об этом актер рассказал в интервью, которое вышло на YouTube-канале Алины Доротюк.

Зачем вы это делаете? У меня вопрос реально к людям. То у нас скандал с Алхим в бассейне, то непонятная ситуация на Пасху, ну, задумайтесь же... Я не говорю, что нужно отменять, но может быть, изменить какие-то продюсерские предпочтения?

– обратился Олег Загородний к продюсерам.

Актер считает, что в Украине недостаточно работает институт репутации. По его мнению, публичные люди такого уровня, как Тарас Цимбалюк, должны осознавать свою ответственность и больше учитывать свои поступки.

Кроме того, Загородний назвал актеров, которые, по его мнению, могли бы получать больше ролей вместо Цимбалюка.

Может, мы обратим внимание на Андрея Фединчика, на Володю Ращука? Почему Назара Грабара не снимают? Его, кстати, ждут в Лос-Анджелесе и готовы платить ему 2–3 тысячи долларов за съемочный день. Он просто поедет туда и все, а вы снимаете Цимбалюка. Ну серьезно,

– возмутился Олег в интервью.

Интервью с Олегом Загородним: смотрите видео онлайн

Напомним, что ранее мы рассказывали, в какие именно скандалы попадал Тарас Цимбалюк.