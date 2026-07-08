Актер Олег Загородний призвал продюсеров не снимать Цимбалюка. Он возмутился тем, что, несмотря на скандалы, в которые в последнее время попадал Тарас, тот продолжает получать роли в кино. Среди прочего Олег напомнил об апрельском ДТП с участием автомобиля, принадлежащего Цимбалюку. Об этом актер рассказал в интервью, которое вышло на YouTube-канале Алины Доротюк.
Зачем вы это делаете? У меня вопрос реально к людям. То у нас скандал с Алхим в бассейне, то непонятная ситуация на Пасху, ну, задумайтесь же... Я не говорю, что нужно отменять, но может быть, изменить какие-то продюсерские предпочтения?
– обратился Олег Загородний к продюсерам.
Актер считает, что в Украине недостаточно работает институт репутации. По его мнению, публичные люди такого уровня, как Тарас Цимбалюк, должны осознавать свою ответственность и больше учитывать свои поступки.
Кроме того, Загородний назвал актеров, которые, по его мнению, могли бы получать больше ролей вместо Цимбалюка.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Может, мы обратим внимание на Андрея Фединчика, на Володю Ращука? Почему Назара Грабара не снимают? Его, кстати, ждут в Лос-Анджелесе и готовы платить ему 2–3 тысячи долларов за съемочный день. Он просто поедет туда и все, а вы снимаете Цимбалюка. Ну серьезно,
– возмутился Олег в интервью.
Интервью с Олегом Загородним: смотрите видео онлайн
Напомним, что ранее мы рассказывали, в какие именно скандалы попадал Тарас Цимбалюк.