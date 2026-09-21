"Я не буду лікувати і рятувати": TAYANNA різко висловилася про чоловіків та стосунки
Співачка TAYANNA зізналася, що для неї тема стосунків та кохання довгий час була болючою та тригерною. Вона відверто зізналася, що їй траплялися чоловіки, які і обманювали, і мали корисливі мотиви. Проте після поїздки до Непалу до неї прийшло переосмислення життя й тепер вона вже знає, чого хоче від чоловіка.
У свіжому інтерв'ю проєкту "Розмова" співачка зізналася, що тепер точно знає, чого хоче від стосунків та коханої людини. Вона очікує від партнера ініціативності та не готова бути для когось мамою.
Я тепер хочу конкретики. Якщо чоловік, то це буде чоловік з конкретними пропозиціями, який буде теж пропрацьований, якого я не буду лікувати і рятувати, закривати маму, ще когось,
– заявила співачка.
Артистка впевнена, що хоче мати поруч з собою чоловіка, з яким вона буде будувати класне та цікаве життя. Також для неї важливі підтримка, яка має працювати в обидві сторони. Тепер, каже співачка, вона вже точно не хоче бути рятівницею у стосунках, як це було раніше.
У мене дуже сильно пропрацьована мама, турбота гіперболізована, віра в чоловіка, підтримка, бачити його потенціал. Я це можу включати, але вже у стосунках конкретних,
– каже TAYANNA.
Співачка також пригадала, як після доволі важких стосунків пішла у терапію та навіть змінила місто проживання. Цей період життя дав їй остаточно переосмислити підхід до стосунків й зрозуміти, чого вона насправді хоче.
TAYANNA в інтерв'ю проєкту "Розмова": дивіться відео
У житті у TAYANNA був ще один цікавий період, коли вона була коханкою. 24 Канал розповідав, з ким будувала стосунки співачка та чим все закінчилося.