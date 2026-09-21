У свіжому інтерв'ю проєкту "Розмова" співачка зізналася, що тепер точно знає, чого хоче від стосунків та коханої людини. Вона очікує від партнера ініціативності та не готова бути для когось мамою.

Я тепер хочу конкретики. Якщо чоловік, то це буде чоловік з конкретними пропозиціями, який буде теж пропрацьований, якого я не буду лікувати і рятувати, закривати маму, ще когось,

– заявила співачка.

Артистка впевнена, що хоче мати поруч з собою чоловіка, з яким вона буде будувати класне та цікаве життя. Також для неї важливі підтримка, яка має працювати в обидві сторони. Тепер, каже співачка, вона вже точно не хоче бути рятівницею у стосунках, як це було раніше.

У мене дуже сильно пропрацьована мама, турбота гіперболізована, віра в чоловіка, підтримка, бачити його потенціал. Я це можу включати, але вже у стосунках конкретних,

– каже TAYANNA.

Співачка також пригадала, як після доволі важких стосунків пішла у терапію та навіть змінила місто проживання. Цей період життя дав їй остаточно переосмислити підхід до стосунків й зрозуміти, чого вона насправді хоче.

TAYANNA в інтерв'ю проєкту "Розмова": дивіться відео

У житті у TAYANNA був ще один цікавий період, коли вона була коханкою. 24 Канал розповідав, з ким будувала стосунки співачка та чим все закінчилося.