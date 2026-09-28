"Міс Досконалість": Тіна Кароль потанцювала на камеру в обтислій шкіряній сукні

Українська попдіва Тіна Кароль знову довела, що володіє ідеальними вигинами. У новому відео артистка похизувалася стрункою фігурою в ефектному вбранні, чим викликала бурю захвату в мережі та серед зіркових колег.

Для своєї свіжої публікації в Instagram 41-річна співачка обрала зухвалий і водночас елегантний образ. Вона одягла чорну сукню зі шкіри, яка мала глибоке декольте, високий розріз до стегна та витончено підкреслювала талію. Свій лук зірка доповнила драматичним макіяжем з акцентом на очі та вилиці. У ролик потрапили звабні танцювальні рухи артистки під її трек "Хороший".

І за ним по уламкам боса…,

– підписала свій ролик артистка інтригуючими словами.

Яскравий контент миттєво зібрав сотні компліментів. Серед перших на публікацію відреагувала відома акторка Ольга Сумська, яка залишила лаконічний і промовистий коментар.

Міс Досконалість!

– написала вона, доповнивши слова емодзі вогників та серця.

Також до хвилі захвату долучилася колега по цеху Олена Світлицька, яка назвала співачку розкішною. Інші фанати засипали Тіну компліментами, відзначаючи її витонченість та елегантність: "Шикарна, розкішна, неймовірна! Чорний дуже личить!"

Коментарі / скриншот з інстаграму

До речі, нещадавно Оля Полякова несподівано оцінила фігуру Тіни Кароль та назвала її "кіборгом".





