Оля Полякова ніколи не приховувала, що має досить жорстку позицію щодо зовнішнього вигляду та роботи над власним тілом. У новому відео на своєму YouTube-каналі, під час бесіди з персональним тренером Сергієм Шереметою, співачка підняла тему бодішеймінгу та зробила несподіване зізнання.

Мені закидають, що я займаюсь бодішеймінгом. Я хочу сказати відкрито: так, я бодішеймерка,

– відверто заявила Оля.

Оля Полякова / фото з інстаграму

Вона пояснила таку категоричність тим, що глибоко переконана: будь-яка жінка здатна зробити з себе красуню, якщо докладе зусиль. Як ідеальний приклад такої залізної самодисципліни Полякова навела Тіну Кароль. За словами Олі, від природи її колега схильна до повноти, але завдяки шаленій силі волі зуміла створити ідеальну фігуру.

Подивіться на Тіну Кароль. Реально жінка схильна до повноти. Це завжди було видно. Вона красива, але була пухкенька,

– пригадала Полякова початок кар'єри Кароль.

Тіна Кароль / фото з інстаграму

Але зараз, за словами співачки, Тіна викликає лише захоплення. Оля звернула увагу на те, що завдяки регулярному спорту та жорсткій дисципліні, сьогодні Кароль виглядає значно ефектніше та підтягнутіше, ніж 20 років тому.

Тепер вона кіборг. Вона очманіти який вигляд має! Вона має кращий вигляд, ніж у 20,

– емоційно висловилася виконавиця.

Тіна Кароль / фото з інстаграму

Варто нагадати, що Тіна Кароль дійсно багато часу приділяє своєму тілу. Вона регулярно займається аштанга-йогою та силовими тренуваннями. У своїх соцмережах артистка часто вражає прихильників відео зі складними асанами, стійками на руках та неймовірною розтяжкою, щодня доводячи, що її розкішна форма – це результат важкої щоденної праці.



