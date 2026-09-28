"Україна має талант" 2026: оголосили ім'я переможця нового сезону

27 вересня відбувся фінал нового сезону "Україна має талант", присвяченого 35-річчю Незалежності України.

Десять фіналістів представили свої номери, після чого глядачі визначили переможця, передає 24 Канал.

Переможцем нового сезону "Україна має талант" став вокаліст Марко Сердинський. У фіналі він виконав пісню Василя Зінкевича "Забудь печаль". Саме за цей виступ артист отримав найбільшу підтримку глядачів.

Марко Сердинський виступив у шоу "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Як пройшов фінал "Україна має талант"

Шоу відкрили 7-річні бальні танцюристи та чемпіони Blackpool Dance Festival Рінат Бугай і Лалі Митченко. Після них на сцену вийшли Олена Вагонова та Валерія Радомська, які виконали номер із повітряної гімнастики на волоссі.

Серед фіналістів також були танцювальний колектив BE BEST TEACHERS, піаніст MAESTROPIANO (Олексій Бєглєцов), артист пантоміми Артур Гульванський та стендап-комік Дмитро Довгий.

За перемогу ще боролися 15-річна еквілібристка Софія Тепла та артистка повітряного пілона Дарія Пономаренко.

Цікаво, що до фіналу потрапив і незвичний музичний тандем – хардкор-гурт Sick Solution та 7-річний барабанщик Мирон Рогозний. Після останнього кастингу журі вирішило об'єднати їх для спільного виступу.

Утім, за результатами глядацького голосування перемогу здобув саме Марко Сердинський.

Марко Сердинський переміг на шоу "Україна має талант" / Фото СТБ

До слова, незабаром на екрани вийде ще один популярний проєкт – новий сезон романтичного реаліті "Холостяк".