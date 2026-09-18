На офіційній сторінці проєкту в інстаграмі вже з'явилося промо 15 сезону.

Відтак стало відомо, що прем'єра "Холостяка" відбудеться 16 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ.

Ведучим романтичного реаліті традиційно залишиться Григорій Решетнік. Акторка Наталка Денисенко також повернеться до проєкту. Як і минулого сезону, вона буде ведучою ексклюзивного бекстейджу та показуватиме глядачам те, що залишається за лаштунками шоу.

Що відомо про нового Холостяка?

Головним героєм 15 сезону став український баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Він народився в Одесі та почав займатися баскетболом у 11 років. У 17 років спортсмен переїхав до Києва, щоб продовжити професійний розвиток. Уже у 18-19 років він дебютував у складі національної збірної України.

За роки спортивної кар'єри Кравцов встиг пограти не лише в Україні, а й у клубах Європи, Азії та США. Зокрема, баскетболіст виступав у НБА за Detroit Pistons і Phoenix Suns.

Слава Кравцов уже понад 10 років очолює національну збірну України. За цей час він встановив рекорди за кількістю проведених матчів, набраних очок і зроблених підбирань.

В'ячеслав Кравцов / Фото СТБ

Не обійшлося й без обговорень навколо кандидатури нового Холостяка. У соцмережах користувачі звернули увагу на те, що у вересні – грудні 2015 року Кравцов виступав за московський ЦСКА.

Поза баскетболом В'ячеслав займається бізнесом у сфері морської логістики.

Відомо, що Кравцов був одружений із моделлю Еліною Руденко. Пара побралася у 2019 році, а у 2021-му в них народилася донька Мелісса.

До слова, цієї осені на екрани також повернеться ще одне популярне реаліті – "Зважені та щасливі". Раніше ми розповідали, коли стартує 11 сезон проєкту та що в ньому зміниться.