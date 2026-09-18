На официальной странице проекта в инстаграме уже появился промо-ролик 15-го сезона.

Таким образом, стало известно, что премьера "Холостяка" состоится 16 октября в 19:00 на телеканале СТБ.

Ведущим романтического реалити-шоу традиционно останется Григорий Решетник. Актриса Наталья Денисенко также вернется в проект. Как и в прошлом сезоне, она будет вести эксклюзивный бэкстейдж и показывать зрителям то, что происходит за кулисами шоу.

Что известно о новом "Холостяке"?

Главным героем 15-го сезона стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов. Он родился в Одессе и начал заниматься баскетболом в 11 лет. В 17 лет спортсмен переехал в Киев, чтобы продолжить профессиональное развитие. Уже в 18–19 лет он дебютировал в составе национальной сборной Украины.

За годы спортивной карьеры Кравцов успел поиграть не только в Украине, но и в клубах Европы, Азии и США. В частности, баскетболист выступал в НБА за Detroit Pistons и Phoenix Suns.

Слава Кравцов уже более 10 лет возглавляет национальную сборную Украины. За это время он установил рекорды по количеству сыгранных матчей, набранных очков и сделанных подборов.

Вячеслав Кравцов / Фото СТБ

Не обошлось и без обсуждений вокруг кандидатуры нового "Холостяка". В соцсетях пользователи обратили внимание на то, что в сентябре – декабре 2015 года Кравцов выступал за московский ЦСКА.

Помимо баскетбола Вячеслав занимается бизнесом в сфере морской логистики.

Известно, что Кравцов был женат на модели Элине Руденко. Пара поженилась в 2019 году, а в 2021-м у них родилась дочь Мелисса.

Кстати, этой осенью на экраны также вернется еще одно популярное реалити-шоу – "Взвешенные и счастливые". Ранее мы рассказывали, когда стартует 11-й сезон проекта и что в нем изменится.