Україна має талант: 11-річна дівчинка розказала найдовшу у світі скоромовку і встановила рекорд

Новий випуск популярного телевізійного шоу “Україна має талант” відзначився встановленням світового рекорду 11-річна Кіра Касинець із Закарпаття здивувала Україну і світ декламуванням напам’ять скоромовки із 1328 слів, чим побила власний національний рекорд, встановлений три роки тому.

Учасниця з Ужгорода вразила зіркових суддів і глядачів тим, що продекламувала напам’ять скоромовку із 2780 складів. Це тривало 7 хвилин 35 секунд. І просто на сцені Кіра Касинець отримала підтвердження від Національного реєстру рекордів України про новий світовий рекорд – "Найдовша скоромовка серед слов’янських мов, відтворена напам’ять дитиною українською мовою".

Перший рекорд був моєю мрією, а світовий – став її здійсненням. Але я хочу, щоб ці 1328 слів стали не лише моїм особистим досягненням, а й допомогли комусь зробити свій крок уперед. Тому я присвячую цей рекорд збору для Superhumans. Бо справжній рекорд – це не те, наскільки високо ти піднявся сам, а те, наскільки високо допоміг піднятися іншому,

– поділилась 11-річна рекордсменка Кіра Касинець.

Україна має талант 2026: дивись відео виступу Кіри Касинець

Щоб перевершити власний попередній національний рекорд зі швидкісного читання скоромовки напам’ять, Кіра готувалася місяцями. Сам текст дівчинка вивчила доволі швидко, а найбільше часу та зусиль пішло на відпрацювання артикуляції, чіткої вимови кожного слова та швидкості декламування. Головним завданням було не пропустити й не "з’їсти" жодного слова під час виконання скоромовки в надшвидкому темпі.

Раніше ми розповідали, як склалось життя переможців шоу "Україна має талант". Дехто виявився прихильником Росії.