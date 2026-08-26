Тому 24 Канал пропонує дізнатись про життя попередніх переможців усіх сезонів. Маленький спойлер – далеко не всі залишились жити в Україні.

Що сталось із переможцями "Україна має талант"?

Ксенія Симонова – 1 сезон

У 2009 році жінка пішла на 1 сезон українського шоу "Україна має талант". Її талант – пісочна анімація. Після перемоги її кар'єра пішла вгору. У 2011 році їздила на пісенне шоу Євробачення, яке проходило у Дюссельдорфі, де допомагала на сцені анімацією співачці Міці Ньютон.

Kseniya Simonova – Sand Animation: дивіться відео онлайн

У 2013 році отримала звання "Заслужений діяч мистецтв України", а у 2019 – Симонова стала лауреатом російської літературної премії. Від нагороди вона не відмовилась.

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Відомо, що художниця живе та працює за кордоном. Дуже часто з'являється на великих сценах зі знаменитостями. За інформацією ЗМІ, у 2007 році Ксенія вийшла заміж за драматурга Ігоря Паскара. У подружжя народилось троє дітей.

Ксенія Симонова / Фото з інстаграму Ксенії

Олена Ковтун – 2 сезон

На кастинг дівчина обрала пісню Ані Лорак "Я повернулась". Талант учасниці вразив суддів і публіку, тому не дивно, що саме вона здобула перемогу у проєкті.

Олена Ковтун на кастингу "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Після перемоги виконавиця гастролювала містами України та Росії. Та з кожним роком кількість виступів зменшувалась і зменшувалась. Олена Ковтун не веде соцмереж, тому важко дізнатись нові деталі про її життя.

Сьогодні вона немає грошей на записи пісень, та все ж виступає з благодійними концертами. Олена мріє, що знову повернеться на велику сцену, адже в такі моменти відчуває себе потрібною.

Олена Ковтун зараз / Скриншот із ютубу

Віталій Лузкар – 3 сезон

На шоу талантів чоловік здобув перемогу завдяки мистецтву ілюзії. Відомо, що він одружений і має сина.

Віталій Лузкар на "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Однак інших деталей про його життя немає, оскільки Віталій майже не веде соцмереж. А геолокація його інстаграму вказує, що чоловік перебуває у Німеччині.

Віталій Лузкар у 2024 році / Фото з інстаграму ілюзіоніста

Колектив "Workout" – 4 сезон

Команда складалась із восьми чоловіків, які виконували акробатичні трюки. Цікаво, що свій виграш спортсмени витратили на будівництво спортивних майданчиків у різних містах України.

Колектив "Workout" на "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Відомо, що вже давніше команда розпалась і кожен із учасників пішов своєю дорогою.

Колектив "Лісапетний батальйон" – 5 сезон

Музичний колектив виступає на сцені близько 20 років. У 2013 році Наталя Фаліон об'єднала два свої колективи у "Лісапетний батальйон", що складався з 14 учасниць. Вони взяли участь у шоу "Україна має талант" з піснею "Лісапет".

"Лісапетний батальйон" на "Україна має талант": дивіться відео онлайн

У 2015 та 2025 роках померли дві учасниці колективу. Але попри втрати, повномасштабну війну й непрості життєві обставини, "Лісапетний батальйон" продовжує свою діяльність. Гурт пише та випускає нові пісні, виступає з концертами.

"Лісапетний батальйон" / Фото з сайту колективу

Родина Дудників – 6 сезон

Дмитро та Олена вразили глядачів та суддів на кастингу в Одесі. Вони показували акробатичні трюки на мотоциклі. У них є син, який завжди з ними гастролював.

Виступ сім'ї Дудник на гала-концерті: дивіться відео онлайн

Про сім'ю Дудник уже давно нічого не чути, однак вони активно ведуть соціальні мережі. Так, відомо, що подружжя більше не разом. Кожен із них має нових обранців. Олена, ймовірно, перебуває у США.

А Данило – син колишнього подружжя, ймовірно, перебуває на окупованій території. Про це свідчить розташування його облікового запису в інстаграмі, а також фото із Луганська.

Наприкінці травня 2024 року Данило опублікував фото табеля і повідомив, що закінчив 8 клас. У документі можна помітити такі предмети, як "Русский язык" та "История Отечества". На іншій світлині видно, що до дошки прикріплений портрет російського диктатора Володимира Путіна і прапор так званої ЛНР.

Табель Данила Дудника, 8 клас / Фото з інстаграму хлопця

Данило Дудник у школі / Фото з інстаграму хлопця

Саїд Джурді Абд Аллах – 7 сезон

Чоловік родом із Сирії. В Україні навчався у медичному вузі, однак вирішив спробувати свої сили на шоу. Саїд дійшов до фіналу і щемливо виконав пісню "Рідна мати моя".

Саїд Джурді Абд Аллах на "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Сьогодні переможець продовжує підтримувати Україну, однак багато часу проводить за кордоном, зокрема в Італії. Не забув він і про спів. Час від часу публікує у соцмережах відео, де виконує україномовні композиції.

Арина Шугалевич – 8 сезон

Дівчинка взяла участь у шоу "Україна має талант. Діти" 1 сезон. На той момент їй було всього два роки. Арина знала майже всі країни світу, а також їхні столиці. Крім того, могла розпізнати прапор будь-якої країни та пам'ятки з усіх куточків планети.

Вона навіть стала рекордсменкою України, адже змогла відтворити максимальну кількість назв столиць світу.

Арина Шугалевич на "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Сьогодні дівчина вже школярка. Соцмережі майже не веде.

Вероніка Морська – 9 сезон

Унікальний голос і щирість юного таланту підкорили глядачів і суддів.

Вероніка Морська – "Ой ти жайворонку" ("Україна має талант"): дивіться відео онлайн

Після перемоги взяла участь у проєкті "Голос країни. Діти". У 2021 році стала фіналісткою нацвідбору дитячого Євробачення.

У Вероніки була тільки одна мрія, щоб закінчилась війна. Сьогодні дівчина, ймовірно, проживає за кордоном.

Вероніка Морська у 2024 році на Juniorsongfestival.NL / Фото з мережі

Артем Фесько – 10 сезон

Цей учасник продемонстрував унікальні вокальні здібності, адже діапазон його голосу перевищує 5 октав.

Аретм Фесько на "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Сьогодні Артем уже змінився, однак продовжує займатись тим, що любить – співати. На сторінці у фейсбуці зазначено, що Фесько живе у Братиславі.

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