Мабуть, усі українські знаменитості хоч раз у житті подавали заявку на участь у якомусь конкурсі. У когось перші спроби не були успішними, тому це був привід для того, щоб продовжувати боротись за своє місце під сонцем.

"Х-Фактор", "Голос країни", "Шанс", "Фабрика зірок", "Караоке на майдані" – це ті проєкти, які допомогли зробити перший крок у світ шоубізнесу. Що цікаво, не всі сучасні зірки перемагали у фіналі, але це не завадило їм на шляху до слави, пише 24 Канал.

Віталій Козловський

У 2002 році, коли артисту було всього лиш 17 років, Козловський прийшов на шоу "Караоке на майдані". Він виконав пісню "Пронто" та здобув перемогу.

Віталій Козловський – "Пронто" ("Караоке на майдані"): дивіться відео онлайн

Тоді співак потрапив у проєкт "Шанс", де йому змінили образ. Він заспівав композицію "Чорнобривці" й також посів перше місце.

Віталій Козловський – "Чорнобривці" ("Шанс"): дивіться відео онлайн

Цікаво, що тоді Кондратюк оцінив потенціал учасника й став його наставником. Співпраця продюсера та співака тривала близько 10 років. Попри те, що учень і наставник розійшлись на дуже поганій ноті, однак їхній тандем обговорюють до сьогодні.

Надя Дорофєєва

У 15 років дівчина прийшла та взяла участь у телепроєктах "Караоке на майдані" та "Шанс", де посіла друге місце.

Надя Дорофєєва на проєкті "Шанс": дивіться відео онлайн (гортайте допис праворуч)

Співачка ненадовго стала солісткою російського гурту "МЧС", навчалась у Москві, але вже у 2008 повернулась до Києва та випустила перший сольний альбом "Маркиза". У 2010 році Надя Дорофєєва стає солісткою гурту "Время и Стекло".

Макс Барських

У 2007 році артист прийшов на проєкт "Караоке на майдані", однак, на той момент, професійно музикою не займався.

Макс Барських ("Караоке на майдані"): дивіться відео онлайн

У 2008 році взяв участь у 2 сезоні проєкту "Фабрика зірок". У межах проєкту співак презентував декілька хітів, а його неординарні вчинки, як от зізнання у любові до Світлани Лободи, стали справжнім фурором.

Макс Барських – "Незнакомка" ("Фабрика зірок-2"): дивіться відео онлайн

Quest Pistols

Спочатку це був танцювальний колектив, однак у 2007 році він перетворився на співочий гурт під назвою Quest Pistols. На телепроєкті "Шанс" тріо виконало пісню "Я устал", яка принесла їм шалену популярність.

Quest Pistols – "Я устал": дивіться відео онлайн

Від так, учасниками групи Quest Pistols стали: Антон Савлепов, Микита Горюк та Костянтин Боровський. Що цікаво, жоден із хлопців не мав музичної освіти.

Дмитро Монатік

У 2010 році чоловік прийшов на шоу "Х-Фактор". Судді розкритикували 24-річного співака, а Серьога, який сьогодні підтримує диктаторський російський режим і війну в Україні, взагалі сказав, що не бачить у Монатіку майбутнього. Попри це, Дмитра таки пропустили до наступного етапу. Артист дійшов майже до фіналу.

Дмитро Монатік – "Така, як ти" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

Мішель Андраде

У 2010 році дівчина переїхала з Болівії до України та вступила до музичної школи. У 2013 – прийшла на "Х-Фактор". Там її й помітив репер і продюсер Потап.

Michelle Andrade – Set Fire to the Rain ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

Уже за рік Андраде з'явилась на одній сцені з гуртом MOЗGI. У 2016 – випустила першу пісню та кліп під назвою Amore. А трохи згодом дала перший сольний концерт.

Христина Соловій

У 2013 році співачка прийшла на проєкт "Голос країни". Вона виконала лемківську пісню "Горе долом ходжу" й стала учасницею команди Святослава Вакарчука.

Христина Соловій – "Горе долом ходжу" ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

Перемоги Соловій так і не здобула, однак її продюсуванням зайнявся Вакарчук. 18 жовтня 2023 року стало відомо про завершення продюсерської співпраці між Святославом та Христиною. Це відбулося на взаємно узгоджених умовах, без конфліктів чи скандалів. Співачка схарактеризувала цю співпрацю як "неймовірну", наголосивши на професіоналізмі та взаємоповазі, які супроводжували їхні робочі стосунки протягом усього періоду, але також зазначала, що хотіла, щоб Святослав більше залучався до творчого процесу й комунікував з нею.

MamaRika

Артистка стала учасницею третього сезону "Фабрики зірок". Тоді дівчина мала сценічне ім'я Еріка.

Еріка та Стас Шурінс – "Не вместе" ("Фабрика зірок-3"): дивіться відео онлайн

Цікаво, що на проєкті між Ерікою та Шурінсом розгорівся роман, за яким спостерігала вся країна. Однак створити міцний союз в артистів так і не вийшло.

Олександра Заріцька

У 2014 році дівчина прийшла на 4 сезон шоу "Голос країни". Заріцька пройшла до наступного етапу, однак до фіналу дійти так і не вдалось.

Олександра Заріцька – Price tag ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

У 2017 – співачка переступила поріг шоу "Х-Фактор" у складі колективу KAZKA. Гурту вдалось посісти сьоме місце у загальному рейтингу.

KAZKA – "Свята" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

MELOVIN

У 2015 році 18-річний співак прийшов на шоу "Х-Фактор", де виконав трек "Без бою". Артист дійшов до фіналу й здобув заповітну перемогу.

MELOVIN – "Без бою" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

Wellboy

У 2019 році артист прийшов на шоу "Х-Фактор". На кастингу виконав пісню Дмитра Монатіка, який раніше стояв на тій самій сцені. Wellboy дійшов до фіналу та посів третє місце.

Антон Вельбой – "УВЛИУВТ" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

Як бачимо, зірки на власному прикладі довели, що потрібно пробувати йти до своєї мети навіть тоді, коли в тебе ніхто не вірить.

А також не пропустіть гучне повернення українських проєктів на великі екрани. До прикладу, "Україна має талант" уже в ефірі.