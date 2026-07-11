Не тільки "Голос країни": які популярні шоу повертаються на екрани після років перерви

Не дарма кажуть, що "все нове – це добре забуте старе". Напевно цьому правилу і послуговуються творці цих шоу, пише 24 Канал.

Коли відбудеться прем'єра нових сезонів популярних телешоу

"Голос країни"

Про повернення програми стало відомо минулого місяця. Кастинг на 14 сезон проєкту "Голос країни" стартував й триватиме до 31 серпня включно. Взяти участь можуть усі охочі віком від 16 років: сольні виконавці, дуети, тріо, квартети та музичні колективи.

Сьогодні талант має не просто дивувати, а промовляти. Тож цього року на головній музичній сцені країни проєкт збирає неймовірні голоси, самобутні таланти, історії яких відгукуються мільйонам. "Голос країни" традиційно кличе тих українців, голоси яких здатні живити, підтримувати та надихати, викликаючи гордість за своїх,

– повідомив телеканал 1+1.

Імена чотирьох зіркових тренерів оголосять пізніше. Проте творці "Голосу країни" обіцяють, що новий сезон буде однією з найочікуваніших телевізійних подій року. Відомо, що прем'єра відбудеться вже цієї осені.

"Україна має талант"

Новий сезон творці проєкту присвятили 35-річчю незалежності України. Також уже відомі імена зіркового журі: актор Стас Боклан, телеведуча та акторка Олена Кравець та співак Артем Пивоваров. Ведучим шоу буде Григорій Решетнік.

Судді та ведучий шоу "Україна має талант" / Фото СТБ

Старт проєкту запланований на 23 серпня.

"Фабрика зірок"

Про повернення цього легендарного шоу стало відомо також відносно недавно. Багато деталей творці не розкрили, однак уже оголошені деякі зіркові імена.

Володимир Дантес, який переміг у 2 сезоні "Фабрики зірок", і Даша Кубік будуть ведучими проєкту. Ментором обрали Алана Бадоєва, а от першою суддею стала Ірина Горова – українська продюсерка, засновниця та CEO музичного лейбла "pomitni", а також співзасновниця платформи розвитку артистів "На її основі".

Переможець проєкту отримає 500 тисяч гривень, старт кар'єри, любов глядачів та пісню від музичного продюсера, композитора та сонграйтера Івана Клименка.

"МастерШеф. Професіонали"

Комусь може здатись, що не логічно до цього списку додавати цю кулінарну програму, адже нові сезони виходять один за одним. Але є нюанс. В ефірі давно не було сезону саме з приставкою "професіонали", а глядачі дуже просили це зробити.

Тому два місяці тому телеканал СТБ анонсував зйомки нового сезону. З цікавого, до складу суддів приєднався новий шеф-кухар і вперше на проєкті з'явилася ведуча.

"МастерШеф. Професіонали" / Фото з інстаграму проєкту

Суддями нового сезону "МастерШеф. Професіонали" стали незмінні Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський, також до них долучився шеф-кухар Алекс Якутов. А от Ольга Мартиновська цього разу буде ведучою. Прем'єра, ймовірно, відбудеться вже цієї осені.

Нагадаємо, що Якутов був експертом реаліті-шоу "На ножах" і ведучим "Пекельної кухні".