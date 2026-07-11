Не только "Голос страны": какие популярные шоу возвращаются на экраны после многолетнего перерыва

Не зря говорят, что "все новое – это хорошо забытое старое". Наверное, именно этим правилом руководствуются создатели этих шоу, пишет 24 Канал.

Когда состоится премьера новых сезонов популярных телешоу

"Голос страны"

О возвращении программы стало известно в прошлом месяце. Кастинг на 14-й сезон проекта "Голос страны" стартовал и продлится до 31 августа включительно. Принять участие могут все желающие в возрасте от 16 лет: сольные исполнители, дуэты, трио, квартеты и музыкальные коллективы.

Сегодня талант должен не просто удивлять, а трогать душу. Поэтому в этом году на главной музыкальной сцене страны проект собирает невероятные голоса, самобытные таланты, истории которых находят отклик у миллионов. "Голос страны" традиционно призывает тех украинцев, чьи голоса способны дарить жизнь, поддерживать и вдохновлять, вызывая гордость за своих,

– сообщил телеканал 1+1.

Имена четырех звездных наставников объявят позже. Однако создатели "Голоса страны" обещают, что новый сезон станет одним из самых ожидаемых телевизионных событий года. Известно, что премьера состоится уже этой осенью.

"Украина имеет таланты"

Новый сезон создатели проекта посвятили 35-летию независимости Украины. Также уже известны имена звездного жюри: актер Стас Боклан, телеведущая и актриса Елена Кравец и певец Артем Пивоваров. Ведущим шоу станет Григорий Решетник.

Судьи и ведущий шоу "Украина имеет таланты" / Фото СТБ

Старт проекта запланирован на 23 августа.

"Фабрика звезд"

О возвращении этого легендарного шоу стало известно также относительно недавно. Многие детали создатели не раскрыли, однако уже объявлены некоторые звездные имена.

Владимир Дантес, победивший во 2-м сезоне "Фабрики звезд", и Даша Кубик станут ведущими проекта. Ментором выбрали Алана Бадоева, а вот первой судьей стала Ирина Горовая – украинская продюсерша, основательница и CEO музыкального лейбла "pomitni", а также соучредительница платформы развития артистов "На ее основе".

Победитель проекта получит 500 тысяч гривен, старт карьеры, любовь зрителей и песню от музыкального продюсера, композитора и автора песен Ивана Клименко.

"МастерШеф. Профессионалы"

Кому-то может показаться, что нелогично добавлять в этот список эту кулинарную программу, ведь новые сезоны выходят один за другим. Но есть нюанс. В эфире давно не было сезона именно с приставкой "профессионалы", а зрители очень просили это сделать.

Поэтому два месяца назад телеканал СТБ анонсировал съемки нового сезона. Что интересно, в состав судей вошел новый шеф-повар, а впервые в истории проекта появилась ведущая.

"МастерШеф. Профессионалы" / Фото из инстаграма проекта

Судьями нового сезона "МастерШеф. Профессионалы" стали неизменные Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский, к ним также присоединился шеф-повар Алекс Якутов. А вот Ольга Мартыновская на этот раз будет ведущей. Премьера, вероятно, состоится уже этой осенью.

Напомним, что Якутов был экспертом реалити-шоу "На ножах" и ведущим "Адской кухни".