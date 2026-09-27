Пробачили зраду та залишилися разом: 5 українських зіркових пар

Ідеальні сімейні фото в Instagram мають одну невеличку проблему – за кадром зазвичай залишається все найцікавіше. Наприклад, сварки, валізи біля дверей і дуже незручне запитання: "То хто вона?".

Українські знаменитості теж переживали зради. Хтось після цього поставив крапку, а хтось вирішив, що один дуже серйозний "косяк" – ще не фінальні титри. 24 Канал зібрав п'ять відомих історій, у яких партнери наважилися дати стосункам ще один шанс.

Сніжана та Сергій Бабкіни



Сніжана та Сергій Бабкіни / Фото прес-служба співака



Історію Бабкіних важко переплюнути навіть серіалістам. Сергій публічно визнав, що в перші роки стосунків зі Сніжаною неодноразово їй зраджував. Сніжана розповідала, що йшлося більш ніж про сотню випадків.

Спочатку вона збиралася піти, але зрештою пробачила чоловіка. Сам Бабкін пізніше говорив, що кардинально змінив своє життя, а подружжя пояснювало: зберегти сім'ю вдалося тому, що обоє цього хотіли.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк



Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото з інстаграм



Їхній шлюб триває вже три десятиліття, але без сімейної мелодрами теж не обійшлося. Сумська відкрито розповідала про зраду Борисюка і зізнавалася, що тоді пара була на межі розлучення.

Акторка вирішила пробачити чоловіка. За її словами, важливими стали його каяття, відверта розмова та народження доньки Ганни – Сумська навіть говорила, що саме вагітність фактично врятувала їхній шлюб. У 2026 році пара залишається разом.

Тамара Яценко та Олег Коваленко



Тамара Яценко та Олег Коваленко / Фото з соцмереж



У 2026 році народна артистка Тамара Яценко вперше розповіла, що її чоловік Олег Коваленко мав іншу жінку, коли протягом кількох років працював у Москві.

Коваленко сам зізнався дружині. Яценко поставила питання руба – або сім'я, або коханка. Він повернувся до неї, і нині подружжя разом уже близько 30 років. Найбільш несподівана деталь: та жінка, за словами акторки, досі іноді телефонує її чоловікові.

Олександр та Анастасія Степаненки



Олександр та Анастасія Степаненки / Фото з соцмереж



Учасник "Ліги сміху" Олександр Степаненко у 2025 році зізнався, що на початку стосунків зраджував Анастасії. Найболючіше те, що про невірність вона дізналася, коли була вагітною.

Степаненко говорив, що досі шкодує про свій вчинок і визнає: історія серйозно вдарила по довірі. Проте дружина залишилася з ним. На момент його зізнання подружжя було разом уже понад 13 років і виховувало двох синів.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін



Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / Фото з соцмереж



У цієї історії фінал складніший. Ольга Горбачова розповіла, що перший шлюб із продюсером Юрієм Нікітіним розпався після його роману зі співробітницею.

Через два роки Горбачова все ж пробачила чоловіка. Пара зійшлася, у них народилася друга донька, а у 2016 році вони навіть одружилися вдруге. Тобто шанс був не символічним – стосунки отримали повноцінний другий сезон. Однак у 2025 році Горбачова повідомила, що вони з Нікітіним остаточно розлучаються.

Раніше ми писали про пари, у яких велика різниця у віці.