5 українських зіркових пар, які разом понад 20 років

У шоу-бізнесі новини про розлучення часом з'являються частіше, ніж нові пісні. Але є й пари, які пережили гастролі, популярність, сімейні кризи, дітей і десятки років спільного побуту – і досі не розбіглися в різні боки.

24 Канал зібрав 5 відомих українських пар, чиї стосунки тривають понад два десятиліття.

Павло та Марина Зіброви – 32 роки у шлюбі



Павло та Марина Зіброви / Фото з Інстаграм



Павло Зібров познайомився з Мариною на початку 1990-х, а 25 серпня 1994 року вони одружилися. Відтоді Марина стала не лише дружиною артиста, а й його директоркою.

У подружжя є донька Діана. Сам Зібров серед секретів довгого шлюбу називає взаємну повагу, гумор і вміння знаходити компроміс.

Руслана та Олександр Ксенофонтов – 30 років



Руслана та Олександр Ксенофонтов / Фото з Інстаграм



Руслана Лижичко та продюсер Олександр Ксенофонтов познайомилися завдяки музиці, а 28 грудня 1995 року одружилися. Саме Олександр був поруч із Русланою під час її кар'єрного злету та підготовки до переможного Євробачення-2004.

За три десятиліття було не лише романтично. Руслана відверто розповідала, що пара навіть думала про розлучення, але зрештою залишилася разом. У 2026 році співачка говорила, що через зайнятість вони бачаться не так часто, тому особливо цінують час удвох.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк – 30 років у шлюбі



Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото з Інстаграм



Їхній роман почався в театрі, а 6 травня 1996 року Сумська та Борисюк одружилися. У 2026-му пара відсвяткувала перлинне весілля – рівно 30 років офіційного шлюбу.

За цей час у подружжя народилася донька Ганна, а самі актори не приховували: були й непрості періоди. Сумська розповідала, що вони навіть думали про розлучення. Але, схоже, сценарій сімейного життя виявився довшим за будь-який серіал.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв – 23 роки



Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв / Фото з Інстаграм



Їхня історія почалася досить прозаїчно – біля кіоску в Ялті, де Маша брала сік, а Тимур воду. У серпні 2003 року вони одружилися, згодом у подружжя народилися донька Нана та син Олександр.

Ідеальною картинкою їхні стосунки теж не були. У 2013 році пара майже рік жила окремо, однак згодом Єфросиніна та Хромаєв помирилися. Після початку повномасштабної війни Тимур вступив до лав ЗСУ, тому подружжю часто доводиться бути на відстані.

Оля Полякова та Вадим Буряковський – 22 роки



Оля Полякова та Вадим Буряковський / Фото з Інстаграм



Оля Полякова та бізнесмен Вадим Буряковський одружилися 11 вересня 2004 року. У пари дві доньки – Марія та Аліса. Вадим при цьому роками уникає зайвої публічності, мабуть, справедливо вирішивши, що однієї Полякової на камеру в родині цілком достатньо.

Раніше ми вже розповідали про знаменитостей, які одружились у ранньому віці.



