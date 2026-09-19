24 Канал зібрав 5 українських зірок, які одружилися у 18 – 22 роки. У когось цей союз протримався десятиліттями, а в когось сімейний досвід закінчився швидше, ніж почалася справжня популярність.

Катерина Осадча – 18 років



Катерина Осадча / Фото з Інстаграму



Катерина Осадча вперше вийшла заміж у 18 років. Її чоловіком став Олег Поліщук, який був старший за неї на 15 років. Майбутнє подружжя познайомилося на відпочинку в Криму, а приблизно через рік одружилося.

У 2002 році в них народився син Ілля, а вже у 2004-му пара розлучилася. Значно пізніше Осадча створила сім’ю з Юрієм Горбуновим, з яким виховує ще двох синів.

Віктор Павлік – 18 років



Віктор Павлік / Фото з Інстаграму



Віктор Павлік теж уперше одружився у 18 років. Його першою дружиною стала Лідія, з якою співак познайомився ще до повноліття. У цьому шлюбі народився його старший син Олександр. Згодом шлюб розпався, а сам артист ще кілька разів створював сім’ю.

Ольга Сумська – 21 рік



Ольга Сумська / Фото з Інстаграму



Ольга Сумська вперше одружилася у 21 рік. Її обранцем став актор Євген Паперний, який був старший за неї на 16 років. Вони познайомилися у театрі, а в шлюбі народилася донька Антоніна.

Згодом пара розлучилася. Пізніше Сумська вийшла заміж за Віталія Борисюка – і цей союз виявився значно тривалішим.

Павло Зібров – 22 роки



Павло Зібров / Фото з Інстаграму



Павло Зібров закохався у свою першу дружину Тетяну ще студентом. Сам співак розповідав, що зустрів її у 21 рік, близько року вони були разом, а у 22 він одружився, навчаючись у консерваторії.

У подружжя народився син Сергій, однак шлюб розпався. Зібров розповідав, що дружина закохалася у свого студента.

Руслана – 22 роки



Руслана / Фото з Інстаграму



Руслана Лижичко вийшла заміж за Олександра Ксенофонтова 28 грудня 1995 року, коли їй було 22. До весілля їх уже пов’язували не лише почуття, а й спільна робота та музика.

На відміну від багатьох ранніх зіркових шлюбів, цей союз витримав випробування часом. Ксенофонтов став не лише чоловіком Руслани, а й її продюсером та творчим партнером.

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