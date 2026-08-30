Та спроби знайти своє справжнє кохання – це не справа осуду, а частинка розуміння того, що не так просто знайти свою людину один раз і на все життя, пише 24 Канал.

Володимир Остапчук

Першою дружиною шоумена була Олена Войченко. Вони пробули у шлюбі з 2007 по 2020 рік. У цьому союзі народилось двоє дітей – Емілія та Еван-Олександр. Пара розлучилась, а сьогодні колишня дружина з дітьми мешкають у Канаді.

З'ясувалось, що Володимир зраджував дружину, ба більше, Олена запевняла, що Христина Горняк – друга дружина Остапчука, стала приводом для їхнього розлучення. Згодом конфлікт переріс на інший рівень, коли Остапчук погрожував, що відбере дітей у колишньої дружини, а також звинувачення, що Олена нібито не є психічно здоровою людиною.

Весілля Володимира Остапчука й Олени Войченко / Фото з соцмереж

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У 2020 році чоловік одружився з Христиною Горняк. Та через два роки і цей союз зруйнувався. Ініціаторкою розлучення стала сама Христина, адже за її словами, у взаєминах були певні табу, які Володимир порушив.

Весілля Володимира Остапчука і Христини Горняк / Фото з соцмереж

Далі у житті Остапчука з'явилась Катерина Полтавська. Що цікаво, дату початку свого кохання вони вважають 4 жовтня, день, коли Володимир розлучився з Христиною. У пари народився син Тимофій.

Нагадаємо, нещодавно подружжя переїхало до Канади і повідомило, що очікують на народження другої спільної дитини.

Віктор Павлік

Артист ішов під вінець аж чотири рази. Його першою дружиною стала Лідія, яка народила первістка Олександра.

Другий союз був зі Світланою, який тривав вісім років. У подружжя народилася донька Христина. А третьою дружиною стала Лариса Созаєва. На світ з'явився син Павло, який, на жаль, помер у 2020 році від саркоми хребців. Подружжя ж було разом до 2008 року, потім знову зійшлось, а у 2016 році остаточно обірвали стосунки.

Четверта дружина – Катерина Репяхова. Вона молодша від свого обранця на 28 років і подарувала йому сина Михайла.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік / Фото з інстаграму блогерки

Ірина Білик

Юрій Нікітін був цивільним чоловіком співачки 8 років. Білик мріяла про сім'ю та дітей, а от для нього це було неактуальним питанням.

Другим чоловік артистки став Андрій Оверчук. Вони взяли церковний шлюб, адже на цьому наполягала мати Ірини. У них народився син Гліб, але сімейне щастя тривало до 2001 року, бо коханий її зрадив.

Про союз із Дмитром Коляденком не говорив хіба що лінивий. Шоумен шість разів пропонував Білик вийти за нього заміж, однак та ніяк не погоджувалась. Вони таки не одружились, однак проживали разом із 2004 по 2006 роки.

Пізніше у виконавиці були стосунки із танцівником Дмитром Дікусаром, який сьогодні служить у ЗСУ. Він молодший від Білик на 15 років. Пара одружилась у Ріо-де-Жанейро, але в Україні цей шлюб не вважався дійсним. Через три роки вони розійшлись за ініціативою самої Ірини.

У 2015 році співачка офіційно вийшла заміж за фотографа з Росії Аслана Ахмадова. Подружжя скористалось послугою сурогатного материнства й на світ з'явився хлопчик Табріз. У 2021 році пара розлучилась. Причиною стало те, що з роками вони дуже змінилися і стали зовсім іншими людьми.

Чоловіки Ірини Білик / Фото з мережі

Іво Бобул

А цей артист одружувався чотири рази. Перший шлюб, за його словами, не був вдалим саме через тещу. Однак у них таки народився син, який сьогодні живе у США.

З другою дружиною артист розлучився начебто через її зради.

Близько 10 років Іво Бобул був одружений з Лілією Сандулесу. У пари так і не народилось спільних дітей, а причиною розлучення називали несумісність характерів. Сама артистка розповідала, що була вагітна від Іво Бобула наприкінці 1994 року. Вона зізналась про це артисту, але не отримала підтримку у відповідь.

Я кажу, що вагітна, що будемо робити? Каже: "Ну Лілю, ми тільки приїхали. Ну не треба, треба ж якось концерти, тільки воно пішло, давай потім". Що я мала робити? Він не хотів,

– сказала Лілія Сандулесу.

За словами Сандулесу, співак вмовив її зробити аборт.

Іво Бобул і Лілія Сандулесу / Фото "Музвар"

Зараз Іво Бобул одружений з Наталією, яка молодша від співака на 12 років. У пари народився син Данило.

Іво Бобул з четвертою дружиною / Скриншот із відео

Ірена Карпа

Перше рішення про заміжжя у письменниці було імпульсивним. У 2008 році вона вийшла заміж за журналіста та письменника Антона Фрідлянда, а через ріки вони розлучились.

Вдруге Карпа вийшла заміж за американського фінансиста Нормана Пол Генсона. У 2010 році в пари народилась донька Корена, а за рік – донечка Кайя. Через декілька років і цей союз розпався.

Два рази це було по-фану, імпровізовано. Утретє – це вже було свідоме рішення,

– казала Ірена Карпа про свої шлюби.

Та у 2018 році співачка все ж зустріла свою долю. Її третім чоловіком став француз Луї Требюше.

Ірена Карпа з третім чоловіком / Фото з інстаграму письменниці

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