Но попытки найти свою настоящую любовь – это не повод для осуждения, а часть понимания того, что не так просто найти своего человека один раз и на всю жизнь, пишет 24 Канал.

Владимир Остапчук

Первой женой шоумена была Елена Войченко. Они прожили в браке с 2007 по 2020 год. В этом браке родились двое детей – Эмилия и Эван-Александр. Пара развелась, а сегодня бывшая жена с детьми проживает в Канаде.

Выяснилось, что Владимир изменял жене, более того, Елена утверждала, что Кристина Горняк – вторая жена Остапчука – стала поводом для их развода. Впоследствии конфликт перерос в новую фазу, когда Остапчук угрожал отобрать детей у бывшей жены, а также обвинил Елену в том, что она якобы не является психически здоровым человеком.

Свадьба Владимира Остапчука и Елены Войченко / Фото из соцсетей

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В 2020 году мужчина женился на Кристине Горняк. Но через два года и этот союз распался. Инициатором развода стала сама Кристина, ведь, по ее словам, в отношениях были определенные табу, которые Владимир нарушил.

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк / Фото из соцсетей

Затем в жизни Остапчука появилась Екатерина Полтавская. Что интересно, датой начала их отношений они считают 4 октября – день, когда Владимир развелся с Кристиной. У пары родился сын Тимофей.

Напомним, недавно супруги переехали в Канаду и сообщили, что ожидают рождения второго общего ребенка.

Виктор Павлик

Артист женился целых четыре раза. Его первой женой стала Лидия, которая родила первенца Александра.

Второй брак был со Светланой и продлился восемь лет. У супругов родилась дочь Кристина. А третьей женой стала Лариса Созаева. На свет появился сын Павел, который, к сожалению, умер в 2020 году от саркомы позвонков. Супруги же были вместе до 2008 года, затем снова сошлись, а в 2016 году окончательно разорвали отношения.

Четвертая жена – Екатерина Репяхова. Она моложе своего избранника на 28 лет и подарила ему сына Михаила.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / Фото из инстаграма блогерши

Ирина Билык

Юрий Никитин был гражданским мужем певицы 8 лет. Билык мечтала о семье и детях, а вот для него это был неактуальный вопрос.

Вторым мужем артистки стал Андрей Оверчук. Они заключили церковный брак, ведь на этом настаивала мать Ирины. У них родился сын Глеб, но семейное счастье продлилось до 2001 года, потому что возлюбленный ей изменил.

О союзе с Дмитрием Коляденко не говорил что-то другое, кроме ленивого. Шоумен шесть раз предлагал Билык выйти за него замуж, однако она никак не соглашалась. Они так и не поженились, но прожили вместе с 2004 по 2006 годы.

Позже у певицы были отношения с танцором Дмитрием Дикусаром, который сегодня служит в ВСУ. Он моложе Билык на 15 лет. Пара поженилась в Рио-де-Жанейро, но в Украине этот брак не считался действительным. Через три года они расстались по инициативе самой Ирины.

В 2015 году певица официально вышла замуж за фотографа из России Аслана Ахмадова. Супруги воспользовались услугой суррогатного материнства, и на свет появился мальчик Табриз. В 2021 году пара развелась. Причиной стало то, что с годами они очень изменились и стали совсем другими людьми.

Мужчины Ирины Билык / Фото из сети

Иво Бобул

А этот артист женился четыре раза. Первый брак, по его словам, не сложился именно из-за тещи. Однако у них все-таки родился сын, который сегодня живет в США.

Со второй женой артист развелся якобы из-за ее измен.

Около 10 лет Иво Бобул был женат на Лилии Сандулесу. У пары так и не родилось общих детей, а причиной развода называли несовместимость характеров. Сама артистка рассказывала, что была беременна от Иво Бобула в конце 1994 года. Она призналась об этом артисту, но не получила поддержки в ответ.

Я говорю, что беременна, что будем делать? А он говорит: "Ну, Лиля, мы только приехали. Ну не надо, ведь нужно как-то давать концерты, только-только началось, давай потом". Что я должна была делать? Он не хотел,

– сказала Лилия Сандулесу.

По словам Сандулесу, певец уговорил ее сделать аборт.

Иво Бобул и Лилия Сандулесу / Фото "Музвар"

Сейчас Иво Бобул женат на Наталье, которая моложе певца на 12 лет. У пары родился сын Даниил.

Иво Бобул с четвертой женой / Скриншот из видео

Ирена Карпа

Первое решение о замужестве у писательницы было импульсивным. В 2008 году она вышла замуж за журналиста и писателя Антона Фридлянда, а через год они развелись.

Во второй раз Карпа вышла замуж за американского финансиста Нормана Пола Генсона. В 2010 году у пары родилась дочь Корена, а через год – дочь Кайя. Через несколько лет и этот союз распался.

Два раза это было спонтанно, импровизированно. В третий раз – это уже было осознанное решение,

– говорила Ирена Карпа о своих браках.

Но в 2018 году певица все же встретила свою судьбу. Ее третьим мужем стал француз Луи Требюше.

Ирена Карпа с третьим мужем / Фото из инстаграма писательницы

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