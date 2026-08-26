Радісною новиною подружжя поділилося в інстаграмі, опублікувавши спільне відео.

На кадрах Володимир і Катерина позують разом із сином у саду. У руках вони тримають знімки УЗД, а під одягом Катерини помітний округлий животик.

+1. Наша благословенна маленька родина,

– лаконічно підписали вони публікацію.

Для подружжя це буде друга спільна дитина. У грудні 2024 року Катерина та Володимир стали батьками сина Тимофія.

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Сім'я перебуває у Канаді. Вони емігрували наприкінці травня цього року.

Ідею переїзду за кордон Остапчуки обговорювали ще близько року тому, а остаточно вирішили перебратися туди наприкінці лютого. На їхнє рішення також вплинула безпекова ситуація в Україні – будинок Володимира Остапчука та його колишньої дружини Христини Горняк постраждав через російський обстріл.

До того ж Канада для телеведучого не є випадковим місцем для переїзду. Там уже тривалий час живуть його старші діти від першого шлюбу – донька Емілія та син Еван-Олександр.

Водночас зауважимо, що нещодавно Катерина Остапчук розповіла, що вони з Володимиром знову готуються до зміни країни проживання.