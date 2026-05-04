Подробицями переїзду Катерина поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.
Катерина Остапчук розповіла, що разом з чоловіком і сином залишить Україну вже наприкінці травня.
30 травня я вже їду з України. 31 травня Вова веде весілля у Римі, і звідти ми вже в Канаду,
– повідомила вона.
Дружина Остапчука також організовує прощальну зустріч зі своїми підписниками. Вона відбудеться 23 травня в одному з магазинів Києва.
Там класна літня тераса. З мене – просеко та солодке, з вас – присутність. Вхід вільний. Нічого корисного від себе не обіцяю, тільки хіханьки та хаханьки,
– додала Катерина.
Сім'я Остапчуків емігрує в Канаду / Скриншоти з інстаграму Катерини
Для довідки! 6 березня Володимир і Катерина Остапчуки відсвяткували 2 річницю шлюбу. 10 грудня 2024 року в подружжя народився син Тимофій, про що шоумен повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
Що відомо про еміграцію Остапчуків?
У квітні Катерина Остапчук повідомила, що з чоловіком та сином емігрує до Канади, де живуть діти шоумена від шлюбу з Оленою Войченко: донька Емілія та син Еван-Олександр.
Сім'я почала задумуватися про переїзд ще рік тому, а остаточно ухвалили рішення наприкінці лютого, коли будинок Володимира Остапчука та його колишньої дружини, нотаріуса Христини Горняк, постраждав унаслідок російського обстрілу Київщини.
Шоумен є резидентом Канади. Дружина Остапчука заявила, що він вчився там в університеті й тепер може викладати у місцевих вишах, а також запевнила, що чоловік не залишить кар'єру ведучого.