24 Канал собрал 5 украинских звезд, которые поженились в возрасте от 18 до 22 лет. У кого-то этот союз продлился десятилетиями, а у кого-то семейная жизнь закончилась раньше, чем началась настоящая популярность.

Екатерина Осадчая – 18 лет



Екатерина Осадчая / Фото из инстаграма



Екатерина Осадчая впервые вышла замуж в 18 лет. Ее мужем стал Олег Полищук, который был старше ее на 15 лет. Будущие супруги познакомились на отдыхе в Крыму, а примерно через год поженились.

В 2002 году у них родился сын Илья, а уже в 2004-м пара развелась. Значительно позже Осадчая создала семью с Юрием Горбуновым, с которым воспитывает еще двух сыновей.

Виктор Павлик – 18 лет



Виктор Павлик / Фото из инстаграма



Виктор Павлик тоже впервые женился в 18 лет. Его первой женой стала Лидия, с которой певец познакомился еще до достижения совершеннолетия. В этом браке родился его старший сын Александр. Впоследствии брак распался, а сам артист еще несколько раз создавал семью.

Ольга Сумская – 21 год



Ольга Сумская / Фото из инстаграма



Ольга Сумская впервые вышла замуж в 21 год. Ее избранником стал актер Евгений Паперный, который был старше ее на 16 лет. Они познакомились в театре, а в браке у них родилась дочь Антонина.

Впоследствии пара развелась. Позже Сумская вышла замуж за Виталия Борисюка – и этот союз оказался значительно более длительным.

Павел Зибров – 22 года



Павел Зибров / Фото из инстаграма



Павел Зибров влюбился в свою первую жену Татьяну еще будучи студентом. Сам певец рассказывал, что встретил ее в 21 год, около года они были вместе, а в 22 он женился, обучаясь в консерватории.

У супругов родился сын Сергей, однако брак распался. Зибров рассказывал, что жена влюбилась в своего студента.

Руслана – 22 года



Руслана / Фото из инстаграма



Руслана Лижичко вышла замуж за Александра Ксенофонтова 28 декабря 1995 года, когда ей было 22. К свадьбе их уже связывали не только чувства, но и совместная работа и музыка.

В отличие от многих ранних звездных браков, этот союз выдержал испытание временем. Ксенофонтов стал не только мужем Русланы, но и ее продюсером и творческим партнером.

А еще мы рассказывали о украинских знаменитостях, которые вступали в брак по несколько раз.