Валерій Маркус вперше став батьком у свій день народження: хто народився у військового

Колишній головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", український військовий та письменник Валерій Маркус повідомив про поповнення в родині. У нього народилася перша дитина, причому ця важлива подія збіглася з днем народження самого військовослужбовця.

Радісною звісткою 33-річний автор поділився зі своїми підписниками у фейсбуці. Він обрав максимально лаконічний формат для новини та відразу розсекретив стать малюка. Знаково, що хлопчик з'явився на світ саме 14 липня, коли свій день народження святкував і сам Валерій.

У мене народився син,

– коротко сповістив Маркус.

У Валерія Маркуса народився син / скриншот з фейсбуку

Будь-яких інших деталей про народження первістка військовослужбовець не розкривав. Він загалом намагається оберігати своє особисте життя від публічності та вкрай рідко розповідає про родину.

Відомо лише, що минулого року письменник поділився новиною про своє весілля. Тоді він зазначив, що офіційно вони з коханою уклали шлюб ще у 2023 році, проте святкову церемонію вирішили влаштувати лише через три роки після розпису. Показуючи спільне фото з дружиною, Маркус приховав її обличчя та залишив іронічний підпис.

Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалось,

– жартував тоді військовий.

Валерій Маркус з дружиною / фото інстаграму

До речі, зірка серіалу "Реванш" також народила первістка, однак хто батько дитини акторка поки не розкриває.



