5 відомих пісень, які забороняли на радіо й телебаченні

Сьогодні для скандалу навколо пісні достатньо кількох годин у соцмережах. Раніше все було складніше: якщо композиція комусь здавалася надто сексуальною, провокаційною або просто "не такою", її могли банально не пустити в радіоефір чи на телебачення.

Іноді причини виглядали цілком передбачувано, а іноді – настільки дивно, що хочеться перепитати, чи це точно не жарт. 24 Канал зібрав 5 знаменитих пісень, яким свого часу вказали на двері великі мовники.

Madonna – "Justify My Love", 1990

Мадонна без скандалу – майже як Євробачення без блискіток. У 1990 році MTV відмовився показувати кліп "Justify My Love" через відверті сексуальні сцени, оголення та BDSM-мотиви. Сама співачка відмовилася переробляти відео.

У результаті заборона зробила кліпу чудову рекламу: його випустили окремо на відеокасеті, а сама пісня стала №1 у США. Цензура цього разу спрацювала приблизно як безкоштовна рекламна кампанія.

Madonna – "Justify My Love": слухати онлайн

Frankie Goes to Hollywood – "Relax", 1983

Британський хіт "Relax" здався ведучому BBC Radio 1 Майку Ріду надто відвертим. Він відмовився ставити композицію в ефір, після чого її прибрали з денного ефіру Radio 1 та не показували у Top of the Pops.

І тут трапилася класика музичної індустрії: усім негайно стало цікаво, що ж там такого заборонили. "Relax" піднялася на перше місце британського чарту й протрималася там п'ять тижнів. Так що забороняти хіт – справа ризикована.

Frankie Goes to Hollywood – "Relax": слухати онлайн

Serge Gainsbourg & Jane Birkin – "Je t'aime… moi non plus", 1969

Важке дихання Джейн Біркін виявилося серйозним випробуванням для радіо кінця 1960-х. "Je t'aime… moi non plus" через відверто еротичне звучання не пускали в національний ефір у Великій Британії, Швеції, Іспанії та інших країнах; в Італії композицію внесла до чорного списку RAI.

Заборони, втім, слухачів не налякали. Композиція перетворилася на один із найвідоміших дуетів Сержа Генсбура та Джейн Біркін. Заборонений плід, як з'ясувалося ще у 1969-му, непогано продається.

Serge Gainsbourg & Jane Birkin – "Je t'aime… moi non plus": слухати онлайн

Loretta Lynn – "The Pill", 1975

Американська кантрі-зірка Лоретта Лінн вирішила заспівати про протизаплідні таблетки й жіночу свободу. Для консервативної кантрі-індустрії 1970-х це прозвучало майже як оголошення революції.

"The Pill" забороняли та відмовлялися крутити низка радіостанцій, однак композиція все одно стала хітом. PBS згадує її як одну з пісень Лінн, що відкрито порушували теми, про які кантрі тоді воліло мовчати.

Loretta Lynn – "The Pill": слухати онлайн

The Who – "My Generation", 1965

А тут причина вже майже прекрасна у своїй абсурдності. BBC спочатку відмовилася крутити "My Generation" через манеру Роджера Долтрі заїкатися під час виконання – мовник побоювався, що це може образити людей із порушеннями мовлення.

Коли пісня набрала популярності й активно звучала на піратських радіостанціях, рішення переглянули. У підсумку композиція стала одним із найвідоміших хітів The Who. Тож пів століття потому ситуація звучить трохи іронічно: пісню намагалися захистити від слухачів, а довелося – слухачів від неможливості її почути.

The Who – "My Generation": слухати онлайн

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